Carlo Conti, il lutto che l’addolora: l’ultimo saluto è da brividi

Il famoso conduttore Rai Carlo Conti condivide su Instagram il lutto per la morte del celebre autore: ecco il suo saluto all’artista.

E’ venuto a mancare Brunetto Salvini, simbolo del teatro toscano, autore di tante commedie da cui è stata tratta ispirazione per vari film. Colmo di commozione l’annuncio della notizia e il saluto all’artista da parte del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che ha ricordato sui social l’autore, attore e regista di teatro in vernacolo che aveva regalato alla Biblioteca di Scandicci il materiale documentario prodotto nella sua carriera oltre alle opere della figlia Lucilla, artista a sua volta scomparsa troppo presto. Grande costernazione per questo lutto inatteso da parte di Carlo Conti, il celeberrimo conduttore tv di origini toscane fiero della sua provenienza che lo accomuna agli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Conti ha infatti dedicato un saluto ricco di affetto al grande artista.

Carlo Conti, il lutto inaspettato: il saluto commosso del conduttore

Con un post sul suo profilo Instagram, l’amatissimo presentatore Carlo Conti ha voluto dedicare un saluto a Brunetto Salvini: pubblicando la foto che ritrae l’attore e regista, Conti ha scritto “Il teatro fiorentino perde un grande protagonista ed il suo ultimo vero Stenterello . Ciao Brunetto”. Centinai i commenti di coloro che conoscevano il talento dell’attore o semplicemente dei follower che mostrano il dispiacere per il doloroso lutto. L’attaccamento di Conti alla sua Toscana è sempre stato noto e una perdita così importante per la sua regione non poteva lasciarlo indifferente. Soprattutto dopo il periodo che il conduttore è stato costretto ad attraversare per aver contratto il Covid, questo è stato un altro duro colpo in questo complicatissimo 2020. Ricordiamo infatti che Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale per essere stato contagiato dal terribile virus, che fortunatamente è riuscito a sconfiggere come molti altri suoi colleghi.

Difatti, Carlo è riuscito a tornare anche alla conduzione di Tale e Quale Show prima della conclusione dell’edizione, rendendo felici tutti i suoi fan.