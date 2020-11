Tu si que vales, chi è Andrea Paris: età, e dove l’abbiamo già visto, non è affatto un volto sconosciuto.

Sabato 28 novembre ci sarà l’acclamatissima finale della nota trasmissione Tu si que vales. Un programma condotto da Belen Rodriguez , Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, un trio che riesce sempre a riscuotere grande apprezzamento. Giudici storici Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Jerry Scotti e Teo Mammucari. Presenza d’eccezione Sabrina Ferilli, che con la sua personalità tanto schietta riesce sempre a suscitare grande attenzione. Infatti, spesso accade che quest’ultima viene ‘colpita’ da scherzi alquanto goliardici, che rendono l’atmosfera davvero esilarante. La puntata di sabato sarà certamente ricca di colpi di scena. In queste ultime settimane abbiamo visto esibirsi numerosi personaggi, davvero incredibili. Ma soltanto 12 finalisti hanno conquistato i giudici. Tra di loro abbiamo certamente notato Andrea Paris, l’abile ‘prestigiattore’. Scopriamo insieme chi è il finalista.

Tu si que vales, chi è il finalista Andrea Paris: la sua età e dove l’abbiamo già visto

La finale di Tu si que vales andrà in onda Sabato 28 novembre e sono già molte le voci che corrono al riguardo. Grande trepidazione nell’aria, e c’è chi fa i nomi dei papabili vincitori. Sono 12 i finalisti del seguitissimo programma, tutti, dobbiamo assolutamente affermare, grandi talenti. Con la loro arte, gli artisti in gara hanno conquistato il pubblico e i quattro giudici. Tra i finalisti, l’attenzione sarà sicuramente caduta sul mitico prestigiatore Andrea Paris, anzi, ‘prestigiattore’, prestigiatore e attore, come ama definirsi. L’uomo è riuscito a guadagnarsi la finale, mostrando le sue grandi doti. Infatti, arrivato in semifinale, si è scontrato con Cesar Dias, ed è riuscito a vincere la sfida.

Un siparietto il suo davvero divertente e goliardico, che con la partecipazione anche dei giudici, ha ammaliato i telespettatori. Un numero incredibile, ricco di colpi di scena. Andrea Paris si è presentato come un mago, e non possiamo dire il contrario, infatti, con le sue ironiche ‘magie’ è riuscito a raggiungere a pieni voti la finale. Paris ha 40 anni, ed è originario di Foligno. Non si hanno molte informazioni al riguardo, ma è bastato ammirare il suo fantastico numero per capirne le capacità.

Andrea Paris, dove abbiamo già visto l’abile ‘prestigiattore’

A quanto pare, Andrea Paris non è un volto nuovo alla televisione, il pubblico ricorderà certamente la sua brillante presenza in un altro importantissimo programma televisivo. Infatti, l’uomo, lo scorso anno, si è esibito sul palco di Italia’s Got Talent, e ha quasi sfiorato la vittoria. Sembra proprio che Andrea sia riuscito a conquistare davvero tutti! Non solo, a Tu si que vales, Paris concorrerà anche per il premio ‘Magico come il talento’, messo in palio da Tim, sponsor del programma.

L’artista si esibirà questo sabato, 28 novembre, davanti agli occhi trepidanti dei telespettatori e dei giudici, e siamo certi che darà ancora una volta grande prova del suo incredibile talento! E voi, siete contenti del suo arrivo in finale?

