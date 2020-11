Nella casa del GF VIP è finita l’amicizia ‘speciale’ tra Pierpaolo ed Elisabetta dopo lo scontro? Questa notte i due hanno litigato furiosamente.

Nella casa del Grande Fratello VIP l’atmosfera è piuttosto bollente. La notizia del prolungamento del programma fino a febbraio 2021 ha rotto alcuni equilibri: alcuni concorrenti sembrano già aver preso una decisione sulla loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia. A terminare non è forse solo il percorso di alcuni di loro ma anche un rapporto solido nato nel reality. Parliamo dell’amicizia ‘speciale’ tra Elisabetta e Pierpaolo. Tra i due è finita? L’ex Velino di Striscia la Notizia, nella notte, dopo un lungo litigio, sembra esser davvero stanco del rapporto altalenante con la showgirl calabrese. Ecco cosa è successo poco prima di andare a dormire.

GF VIP, durissimo scontro nella notte: finisce l”amicizia speciale’ tra Pierpaolo ed Elisabetta?

Poco prima di andare a dormire, nella Casa del GF VIP, Pierpaolo ed Elisabetta hanno avuto un durissimo scontro. La showgirl calabrese parlava con Adua ed ha commentato la maturità del compagno dell’attrice: la Gregoraci ha elogiato Giuliano sottolineando il fatto che ha 30 anni. Pretelli ha ascoltato le parole della sua ‘amica’ ed ha immediatamente replicato: “Quindi ci sono dei ragazzi di 30 anni che sono ancora dei ragazzini”. Pierpaolo si è sentito chiamato in causa ed ha sbottato letteralmente ad alta voce accusando la showgirl di aver fatto riferimento a lui con quel commento. Elisabetta ha negato con toni scontrosi e Pierpaolo, preso dalla rabbia, è andato in veranda. La Gregoraci ha raggiunto il concorrente infastidita.

I due hanno iniziato a litigare ed il concorrente ha recriminato alcuni atteggiamenti. “Piangevo per te! Hai detto che sono un farfallone e che hai fatto bene a porre dei limiti. Siamo amici, io sono single e non soffro più, mi sono ripreso” sono state le parole di Pierpaolo. Il riferimento è una battuta inerente il presunto flirt tra Pierpaolo e Giulia, avvenuto mentre si trovavano in sauna. I due hanno litigato pesantemente a lungo, dopo aver cambiato zona della casa. Pretelli ha rivelato di non precludersi niente essendo libero sentimentalmente: un eventuale flirt con un’altra concorrente sarebbe legittimo. Elisabetta ha così replicato: “Mi hai detto che non riusciresti a pensare a nessun’altra qui dentro”. I due a quel punto si sono scambiati battute ricche di doppi sensi: la Gregoraci ha augurato a Pierpaolo di trovare un’altra persona alla quale interessarsi. I Gregorelli sono così giunti ai titoli di coda?