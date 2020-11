Tu Si Que Vales, la finale si avvicina ed è appena arrivata una magnifica notizia per il pubblico di Canale 5: sabato 28 novembre 2020 ci sarà anche lui in studio!

Sabato 28 novembre 2020 è super attesa la grande finale di Tu Si Que Vales, lo show che vede tantissimi talenti esibirsi con i loro cavalli di battaglia. Quella che sta per concludersi è stata un’edizione particolare per colpa dell’emergenza Coronavirus che non ha permesso proprio a tutti di presenziare in ogni puntata. Gerry Scotti, uno dei giudici, è stato colpito dal Covid-19: dopo aver combattuto contro questo terribile virus ricoverato in Ospedale, è finalmente guarito ed ora può gioire. Sapete perchè? La notizia è arrivata da poco. Sentite di cosa si tratta.

Tu Si Que Vales, magnifica notizia: in finale ci sarà anche lui

Insomma, sarà una finale da non perdere quella di Tu Si Que Vales che vedrà non solo le esibizioni dei 12 finalisti ma anche il ritorno del tanto amato giudice Gerry Scotti! Il noto conduttore Mediaset è stato lontano dagli studi dello show a causa del Covid-19: Gerry ha contratto il virus, è stato anche ricoverato in ospedale. Finalmente è guarito ed il portale Fanpage fa sapere che parteciperà alla finale di Tu Si Que Vales al fianco dei suoi cari amici e colleghi!

L’incubo vissuto in ospedale

Recentemente, dopo esser tornato a casa, Gerry ha raccontato in un’intervista al Corriere di essersela vista brutta. Il conduttore ha rivelato dettagli sul suo ricovero in Ospedale per via del Covid: è giunto fino all’anticamera della terapia intensiva, una sala attigua a quella in cui vengono intubati i pazienti. “Vedevo 24 persone immobili, intubate, come nei film di fantascienza. Pregavo per loro invece che pregare per me” sono state alcune delle sue toccanti parole.