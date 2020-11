Uomini e Donne, perché è cambiata la sigla? Spunta il motivo del nuovo jingle apparso nelle ultima puntata della trasmissione.

Gli appassionati di Uomini e Donne lo avranno senz’altro notato. Un clamoroso cambiamento, che non avveniva da anni. Di cosa parliamo? Della nuova sigla che, da qualche giorno, accompagna l’entrata dei protagonisti della trasmissione in studio. Una nuova sigla che ha sostituito l’ormai storico jingle, che da anni è entrato nel cuore dei telespettatori. Che, sui social, hanno commentato la novità, non proprio in maniera positiva. Ma qual è il motivo di questo cambiamento? Nulla di ufficiale, ma una possibile motivazione è stata fornita da Bubino Blog, attraverso il suo canale Twitter. Scopriamo di più!

La siglia di Uomini e Donne è cambiata dopo tanti anni: ecco perché

Perché è cambiata la sigla di Uomini e Donne? Ammettetelo: tutti lo avete notato, guardando le ultime puntate della trasmissione targata Queen Mary. Un cambiamento che non poteva passare inosservato, visto che il jingle di Uomini e Donne è ormai storico, una caratteristica super amata del programma. A tal punto che i telespettatori hanno accolto con dispiacere la nuova musica, lanciata durante l’ingresso in studio dei vari protagonisti. Ma perché è stato sostituito il classico jingle? Ebbene, Bubino Blog ha fornito una possibile spiegazione. Date un’occhiata:

Per il jingle di #UominieDonne, ideato da Agostino Penna (visto di recente a Tale e Quale Show), ci saranno problemi di diritti o di rinegoziazione dei diritti. Si sente che è stato aggiunto in post produzione, quindi dopo la registrazione. — BubinoBlog (@bubinoblog) November 27, 2020

Eh si, pare proprio che ci siano in corso delle rinegoziazioni dei diritti. Come fa notare Bubino Blog, la nuova sigla è stata aggiunta in un secondo momento e non durante la registrazione della puntata. Come ricorda il portale, l’amatissimo jingle è stato ideato da Agostino Penna, che per anni è stato presente nello studio di Uomini e Donne, suonando live con la tastiera al momento dei balli dei protagonisti: di recente, lo abbiamo visto a Tale e Quale Show, dove ha dimostrato di avere un grande talento nell’arte dell’imitazione.

Insomma, si tratterebbe di un problema ‘momentaneo’: la sigla vecchia potrebbe presto tornare ad accompagnare le avventure del trono più amato della nostra tv. E voi, avevate notato questo cambiamento?