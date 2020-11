Amadeus, sapete qual è il suo titolo di studio? Non tutti lo sanno, ecco il particolare retroscena sulla vita dell’amatissimo conduttore.

Amadeus è uno dei conduttori di punta della televisione italiana. In questo periodo è in tv con ‘I Soliti Ignoti’, ma questo per lui è stato un anno incredibile, che si è aperto con la conduzione della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un successo davvero incredibile e ascolti record per la kermesse andata in onda su Rai Uno e condotta da Amadeus e dal grande Fiorello, insieme a Tiziano Ferro, ospite fisso in tutte le puntate. Un successo davvero importante, tanto che Amadeus è stato riconfermato anche per la prossima edizione, e sarà ancora una volta in coppia con Fiorello. La carriera di Amadeus è sotto gli occhi di tutti e non ha certo bisogno di presentazioni. Il conduttore è stato al timone di tanti programmi di successo come L’eredità, ‘Reazione a Catena’ e molti altri ed è amatissimo dal pubblico, che ha sempre apprezzato la sua simpatia e la sua semplicità. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, Amadeus parla poco di sé, ma la gente è sempre molto curiosa su ogni dettaglio che lo riguarda. Sapete, ad esempio, qual è il titolo di studio del conduttore?

Amadeus è uno dei conduttori di punta della televisione ed è amatissimo dal pubblico per la sua simpatia, la sua semplicità e la sua capacità di divertirsi e far divertire. Sposato con Giovanna Civitillo e padre del piccolo Josè, il conduttore è molto seguito anche sui social e ha un profilo Instagram con oltre 350mila followers, dove pubblica alcuni momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Di lui il pubblico sa quasi tutto, ma ci sono alcuni aspetti del suo privato che non tutti conoscono. Sapete, ad esempio, qual è il titolo di studio di Amadeus? Non tutti lo sanno, ma il conduttore ha un diploma di geometra, dopo il quale si è poi completamente dedicato al suo sogno di fare il conduttore. In un’intervista al Corriere della Sera, infatti, Amadeus ha raccontato di aver detto chiaramente alla commissione dell’esame di maturità di voler prendere il diploma solo per far felici i suoi genitori, ma che il suo sogno era tutt’altro.

Alla fine, possiamo affermare che ci è riuscito alla grande. Voi che dite?