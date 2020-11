GF Vip, lite Gregoraci-Salemi: spunta un’altra testimonianza

A Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha parlato della lite tra la Gregoraci e Giulia Salemi, rivelando come sono effettivamente andate le cose.

Secondo i recenti gossip, tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, entrambe attualmente concorrenti del GF Vip, ci sarebbe dell’acredine risalente a ben prima del loro ingresso nella Casa di Cinecittà. Ad avallare questa tesi è stato lo stesso Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì scorso dove ha brevemente accennato alla questione chiedendo alle dirette interessate cosa ci sia di vero. Pare infatti che tutto sia cominciato durante una vacanza in Sardegna la scorsa estate. Elisabetta non si è dilungata nel discorso, ma ha fatto capire che l’influencer italo persiana abbia avuto dei secondi fini con il suo ex marito, Flavio Briatore. Giulia, infastidita non poco da tali insinuazioni, ha invece ribadito più volte che la verità non è assolutamente questa, ma che l’imprenditore sarebbe semplicemente un amico incontrato tramite altre conoscenze in comune. Gabriele Parpiglia, in una puntata di Casa Chi, ha dato la sua versione dei fatti al riguardo.

Gabriele Parpiglia, tutta la verità sulla lite tra la Gregoraci e Giulia Salemi

Innanzitutto il giornalista ha chiarito che lui era presente in prima persona allo svolgersi dei fatti, poi ha raccontato: “La Gregoraci ha ragione nel dire ‘Tu volevi trascorrere la vacanza insieme a Domenico, che è il tuo migliore amico, ed era a casa del mio ex Flavio. Tu chiedevi di fare serata con loro'”. Questo è vero e non c’è nulla di male. Quando uno vuole far vacanza, vuole far gruppo ed aggregarsi. Però su questo Elisabetta ha mostrato una parte di gelosia. C’è da dire però che in quel momento Flavio era single mentre lei stava con Stefano Bettuzzi. Quindi quella era una scenata tra donne, per dire che quello era il suo territorio, o forse una scenata di gelosia per un sentimento? Vi assicuro solo che le parole di Elisabetta riservate alla Salemi erano definitive, non lasciavano alcun dubbio”.

Anche gli altri giornalisti presenti hanno confermato che le intenzioni di Giulia Salemi non andavano oltre una vacanza, voi cosa ne pensate?

