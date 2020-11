Tra i finalisti di Tu si que vales 2020, uno strabiliante duo di acrobati: chi sono Sorin e Nicu e come hanno colpito pubblico e giuria.

A poche ore dalla finale di questa edizione 2020 di Tu si que vales, vogliamo parlarvi di un duo davvero spettacolare che fa parte della rosa dei dodici finalisti: si tratta di due acrobati di 30 e 31 anni, esibitisi durante la prima puntata del talent di Canale 5 e che si sono conquistati direttamente il pass per l’ultima serata. Si tratta di Sorin e Nicu, il cui sodalizio dura ormai da ben 8 anni. La loro performance ha lasciato completamente di stucco tutto lo studio, compresa la giuria composta come sempre da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Una forza ed un equilibrio che si raggiungono solo con una grandissima concentrazione e tantissimo allenamento: davvero stupefacente vederli impegnati in un acrobazia che vedeva uno dei due seduto a terra e l’altro capovolto poggiando solo la sua testa sulla testa dell’altro. Sorin e Nicu non hanno raccontato molto di sé stessi né prima né dopo l’esibizione, quindi non si hanno molte informazioni su di loro al momento. Ecco come hanno reagito i giudici vedendo la loro spettacolare bravura.

Sorin e Nicu, la perfezione qualche volta esiste

Completamente incantati dalle loro acrobazie, tutti i giudici di Tu si que vales non hanno potuto fare a meno di esternare il loro stupore nel vedere una tale sintonia e l’incredibile forza fisica di Sorin Nicu. Una forza che permette loro di eseguire delle prese solo con un braccio. Conclusa la loro performance, il 100% della giuria popolare ha dato il suo ‘Sì’ e quando Belen Rodriguez ha spiegato che se tutti i giudici li avessero raggiunti, loro si sarebbero aggiudicati direttamente la finale, non c’è stato nessuno di loro che ha potuto fare a meno di acconsentire. Gerry Scotti ha esclamato “Meraviglioso!”, definendo il loro talento una delle cose più potenti ed eleganti mai viste in vita sua. Dal canto suo, la De Filippi ha giudicato il tutto come ‘perfezione vera’ e Teo Mammuccari si è alzato dalla sua sedia per dirigersi verso i due sottolineando che effettivamente Sorin e Nicu non avevano commesso un solo errore. Rudy Zerbi ha apprezzato il loro andare oltre i limiti del corpo umano. Nei trenta secondi a disposizione, nessuno dei giurati ha avuto una sola esitazione a dirigersi verso di loro per mandarli direttamente in finale.

Non vediamo l’ora quindi di poter ammirare l’esibizione di Sorin e Nicu di questa sera e siamo certi che, visti gli altri talenti in gara, non sarà una battaglia facile. Loro però hanno ottime possibilità di vincere questa bellissima edizione di Tu si que vales che mai come quest’anno ci ha dato la possibilità di conoscere artisti di così grande valore.