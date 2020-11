GF Vip, indiscrezione sulla finale: incredibile novità

Il GF Vip sta regalando al pubblico grandi emozioni e sensazionali colpi di scena: ecco un’indiscrezione pazzesca sulla finale, i dettagli della clamorosa novità.

Ieri è stata una giornata molto particolare per i concorrenti del GF Vip. Convinti che si sarebbe tenuta la diretta serale come ogni Venerdì, gli inquilini erano all’oscuro del fatto che in realtà a partire da questa settimana il programma continuerà con un solo appuntamento. Questo per il momento: ci sono già notizie incoraggianti riguardo ad un prossimo nuovo raddoppio. Così, mentre erano intenti a prepararsi, i concorrenti hanno ricevuto la splendida sorpresa di una visita del conduttore, Alfonso Signorini. Ricordiamo che solo nel corso dell’ultima punta andata in onda Lunedì, gli inquilini hanno scoperto del prolungamento. E proprio per quanto riguarda la finale del GF Vip che giunge una incredibile indiscrezione: una novità davvero sorprendente. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, incredibile indiscrezione

Nel corso della puntata di Lunedì, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti del programma il prolungamento fino a Febbraio. Interrogato riguardo alla data esatta della finale, il conduttore ha risposto che questa si terrà l’8 Febbraio. La notizia ha ovviamente lasciato gli inquilini senza parole e abbiamo assistito a reazioni cariche di emozioni. Ci sono dei concorrenti che stanno valutando se continuare o meno questa avventura nella casa più spiata d’Italia. Arriva in queste ore un’indiscrezione molto particolare, riportata da TV Blog e da Il Mattino. A quanto sembrerebbe, la finale del GF Vip non sarebbe l’8 Febbraio, ma una settimana dopo, il 15. Ovviamente, i concorrenti sono all’oscuro della cosa e il conduttore non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Una notizia davvero incredibile che testimonierebbe quanto questa edizione sia apprezzata e amata dal pubblico.

Occorrerà attendere i prossimi aggiornamenti e l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini a tal proposito. Intanto, non ci resta che aspettare la prossima puntata.

