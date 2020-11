Tu si que vales, chi è Dino Paradiso: età, laurea e quella grande vittoria

Tu si que vales, il talent show che ci ha tenuto compagnia il Sabato sera, è giunto ormai all’ultima puntata, scopriamo chi è Dino Paradiso: età, laurea e quella grande vittoria

Il pubblico è trepidante e al contempo triste per la puntata di Tu si que vales che andrà in onda questa sera. Emozioni miste e contrastanti. Entusiasmo, perché scopriremo chi tra i sedici finalisti vincerà il talent show tra i più apprezzati dai fan. Dispiacere, perché dovremo salutare conduttori, giuria e gli artisti talentuosi che ci hanno fatto sognare, divertire e restare col fiato sospeso. Colpi di scena, momenti esilaranti, commozione: in questa edizione abbiamo assistito davvero a tutto ciò che era possibile. Tra i concorrenti che si contendono la finale di Tu si que vales troviamo Dino Paradiso: scopriamo chi è il simpaticissimo comico, la sua età, in cosa è laureato e quella straordinaria vittoria. Ricordiamo che stasera il programma regalerà un grande ritorno il cui annuncio è stato fatto dal profilo ufficiale social del talent. Manca davvero pochissimo a questa sfida emozionante e gli artisti in gara sono sicuramente molto emozionati.

Tu si que vales, chi è Dino Paradiso

Il simpaticissimo comico Dino Paradiso, classe 1979, è originario di Matera. Nella sua biografia rivela di aver svolto qualunque tipo di lavoro: cameriere, barman, perfino impegnato nel consiglio comunale della sua città. Laureato in scienze politiche con una tesi in bioeconomia, si esibisce con un monologo completamente scritto da lui, per la prima volta, durante una festa dell’Università. Un giorno, come afferma lui stesso, accadde qualcosa, una sorta di segno del destino. Serena Dandini, che Dino Paradiso stimava e ammirava moltissimo, decise di aprire una scuola per comici a Potenza. Il giovane artista tenta la fortuna e si presta al provino. Un bel giorno, una telefonata della madre gli annuncia l’arrivo di una lettera: era stato ammesso alla scuola per attori comici “Comic Lab”. Così, Dino Paradiso si trasferisce e inizia il suo percorso formativo, un anno che definisce bellissimo, entusiasmante e “a tratti più duro del percorso universitario”.

Dino Paradiso, la grande vittoria

Nel 2013, l’artista sceglie di prendere parte a BRAVO GRAZIE, importantissimo festival comico italiano. E ottiene la vittoria. Un momento fondamentale per la sua carriera che gli fa comprendere di potersi dedicare al cabaret come mestiere. In seguito, consegue altre due vittorie ad altri due ulteriori festival. Viene contattato per partecipare a Made in Sud e a Colorado. Il talento e l’incredibile simpatia di Dino Paradiso lo rendono amatissimo dal pubblico e così riesce a conquistare anche la giuria di Tu si que vales. Diventa uno dei sedici concorrenti che si contendono la vittoria.

Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire quale tra gli artisti in gara vincerà l’amatissimo talent. E voi, per quale concorrente fate il tifo?

