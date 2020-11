Veronica Peparini ed Andreas, incredibile annuncio a sorpresa per tutti i loro sostenitori social: la splendida notizia.

Non hanno bisogno affatto di presentazioni, Veronica Peparini ed Andreas Muller. Rispettivamente insegnante di ballo nella scuola di Amici ed ex alunno e professionista della medesima scuola, i due si sono conosciuti proprio nell’ambitissimo talent di Maria De Filippi. E, seppure abbiano tenuto nascosto la loro storia d’amore per un po’ di tempo, i due attualmente formano una splendida coppia. Innamoratissimi ed affiatatissimi, la bellissima coreografa romana ed Andreas non perdono mai di poter manifestare il loro sentimento anche con i loro sostenitori. E così, spesso e volentieri, si dilettano a condividere degli splendidi fotografici che mettono chiaramente in risalto il loro amore. Qualche ora fa, però, hanno fatto molto, ma molto di più. Attraverso un brevissimo video condiviso sui rispettivi canali social, la simpaticissima Veronica e il bel Muller hanno voluto condividere con i loro sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Una notizia davvero inaspettata, c’è da ammetterlo. Ma che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso felicissimi i loro sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Veronica Peparini ed Andreas, splendido annuncio a sorpresa: non ce l’aspettavamo

Risale proprio a pochissime ore fa lo splendido annuncio a sorpresa che Veronica Peparini ed Andreas Muller hanno dato ai loro sostenitori. Attraverso un video condiviso sui rispettivi canali social, la coppia, conosciutasi all’interno degli studi televisivi di Amici, non ha potuto affatto fare a meno di condividere una vera e propria splendida notizia. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, appena appresa la notizia, i loro sostenitori non hanno trattenuto la loro gioia. Pensate, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai loro più accaniti sostenitori ed ammiratori. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Bene, ecco tutto quello che occorre sapere su questo splendido annuncio a sorpresa di Veronica Peparini ed Andreas.

Da come si può chiaramente leggere dalla didascalia in alto, Veronica Peparini ed Andreas hanno aperto un canale Youtube. Attraverso questo, quindi, la coppia di Amici permette a tutti i suoi sostenitori di entrare nelle loro vite. Ed, ovviamente, nelle loro giornate. ‘Ci seguiranno nelle nostre giornate, nelle nostre passioni, hobby, gioie e giornate storte’, ha scritto l’insegnante di ballo nella scuola di Amici. Insomma, una grandissima novità, c’è da ammetterlo. Cosa aspettate? Iscrivetevi pure voi, no?

L’addio di Andreas ad Amici

È iniziata da appena tre settimane la nuova edizione di Amici, eppure ha già regalato dei grandissimi colpi di scena: Andreas Muller non sarà uno dei ballerini professionisti. Seppure presente alla puntata di presentazione, il ballerino ha deciso di non essere tra il cast. Motivo? A quanto pare, ci sarebbero in ballo dei nuovi progetti!

