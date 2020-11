GF Vip, ‘incidente’ in salotto per la concorrente, rischia di farsi male: interviene la produzione.

Il Grande fratello Vip sembra essere ricco di colpi di scena, ogni giorno assistiamo a imprevisti alquanto inaspettati. A cominciare dal prolungamento dell’edizione presente, che a quanto pare, non avrà fine a dicembre, come anticipato precedentemente, ma terminerà a febbraio. La notizia ha destato non pochi malesseri in casa, infatti, molti concorrenti hanno manifestato prontamente la loro decisione di voler abbandonare la casa più spiata d’Italia al termine del Contratto, ossia a Dicembre, come programmato. Nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio, Alfonso Signorini è entrato in casa, con grande sorpresa. Le sue parole sono state di conforto e appoggio, e ha cercato di aiutare indirettamente i presenti a convincersi a restare nel reality. Ma sempre nella giornata di ieri, c’è stato un ‘incidente‘ in salotto per una concorrente, tanto da rischiare di farsi male, e la produzione è intervenuta. Vediamo cos’è successo.

GF Vip, ‘incidente’ in salotto per la concorrente: interviene la produzione

Una giornata ricca di sorprese è stata quella appena trascorsa. L’irruzione di Alfonso Signorini è stata un turbinio di emozioni, infatti, abbiamo assistito a parole commoventi che hanno confortato i concorrenti. La serata è proseguita con i presenti impegnati a guardare un film, dato che la puntata non c’è stata. Ma un inconveniente ha colpito i tanto accaniti fan del programma. Dayane Mello, mentre si divertiva ballando con Selvaggia Roma, si è spinta sulla sedia, cadendo a terra. Non solo, la concorrente ha rotto la sedia, rischiando di farsi male e la produzione è intervenuta prontamente: “Dayane questo gioco è divertentissimo, ma deve terminare immediatamente”. Com’è possibile vedere dalla pagina di ghetto Trash, al link qui postato.

Non sono mancate certamente le risate, il web è impazzito letteralmente per la scena ‘goliardica’ creatasi. Anche se, dalla regia sono intervenuti per far terminare il tutto. Un momento che non poteva certamente passare inosservato, e sui social i fan dell’amatissimo programma non hanno potuto non ridere al riguardo.