Beatrice Valli, la famiglia si è nuovamente allargata: la splendida sorpresa arrivata in casa dopo la dolorosissima perdita.

Sono trascorsi pochissimi mesi dalla nascita della sua terzogenita, eppure Beatrice Valli si accinge ad accogliere nella sua famiglia un ‘nuovo arrivo’. A darcene notizia, come è suo solito fare, è stata proprio la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori la sorpresa ricevuta qualche ora prima. Una vera e propria gioia, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, tuttavia, è stata preceduta da una spiacevolissima notizia. Come raccontato dalla diretta interessata attraverso le sue Instagram Stories, pochissime ore prima, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata colpita da un gravissimo lutto. Un evento davvero spiacevole, quindi. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Beatrice Valli, nuovo arrivo in famiglia: la sorpresa dopo il lutto

Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, Beatrice Valli non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori il nuovo arrivo in famiglia. È incinta nuovamente? Assolutamente no, state tranquilli! Piuttosto, in occasione del compleanno del suo primogenito Alessandro, l’influencer ha deciso di adottare un nuovo cagnolino. Ebbene si. È proprio questo il nuovo arrivo all’interno della famiglia Valli – Fantini. Che, com’è giusto che sia, ha reso felici davvero tutti. In primis, l’ex corteggiatrice. Prima di questo incredibile arrivo, però, la Valli ha vissuto un brutto lutto. Come svelato dalla diretta interessata, qualche ora prima dell’arrivo del nuovo cagnolino, è venuto a mancare purtroppo un altro suo amichetto a quattro zampe. Un ‘amichetto’ con il quale, come svelato da lei stessa, aveva condiviso tantissimi bei momenti insieme. ‘Avevo 14 anni quanto è entrato a far parte della nostra vita’, ha scritto la Valli in una delle sue ultime Instagram Stories. Un dolore davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, purtroppo, può capire soltanto chi ama e possiede un animale.

Un momento davvero bruttissimo, quindi. Ma dal quale ha tentato di uscirne con l’arrivo di un nuovo cagnolino. Noi l’abbiamo visto: è bellissimo!

