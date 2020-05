Beatrice Valli mamma ‘tris’: è nata Azzurra, il dolcissimo messaggio di Marco Fantini

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta: è nata Azzurra, il dolcissimo messaggio di Marco Fantini su Instagram.

Beatrice Valli ha finalmente dato alla luce la piccola Azzurra. Dopo una gravidanza non facile, come la stessa influencer ha più volte raccontato, la famiglia Fantini-Valli si è di nuovo allargata. Ieri mattina Beatrice aveva annunciato su Instagram di essere andata in ospedale dopo la rottura delle acque, specificando però che non aveva ancora contrazioni. Azzurra, infatti, ci ha impiegato diverse ore per nascere. Dopo tutta la giornta di ieri trascorsa in ospedale, Beatrice ha partorito alle prime ore dell’alba e ha subito informato i suoi affezionatissimi followers pubblicando una foto di lei e Azzurra sul suo profilo Instagram. Anche Marco ha tenuto informati i fan per tutto il lungo travaglio, mentre era a casa con i piccoli Alessandro e Bianca. Poi, quando la piccola è venuta alla luce, ha raggiunto Beatrice in ospedale, dove ha potuto conoscere la nuova arrivata: ecco il racconto della nascita e il dolce messaggio di Marco su Instagram.

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta: nata Azzurra, ecco il dolce messaggio di Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati di nuovo genitori. L’ex corteggiatrice ha già due figli, Alessandro, nato dalla relazione con Nicolas Bovi, e Bianca, nata invece dalla storia con Marco. I due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne, hanno costruito una splendida famiglia, alla quale si è aggiunta ora anche la piccola Azzurra. Subito dopo la nascita della bimba, Beatrice ha pubblicato una foto di lei con la bimba in braccio, accompagnandola con una dolce didascalia.

“Azzurra Fantini”, ha scritto semplicemente Beatrice, accompagnando le sue parole con l’immagine di una farfalla e l’ashtag ‘my life’. Anche il papà della piccola, Marco Fantini, ha voluto celebrare la sua nascita, con un dolce ed emozionante messaggio: “Mi sono innamorato un’altra volta”, ha detto il modello e influencer nelle sue storie Instagram, “E’ la cosa più bella che ci sia nella vita”.

Visibilmente commosso ed emozionato, Marco ha ringraziato i tantissimi followers per i messaggi di auguri e di vicinanza che ha ricevuto e si è ritirato a casa per cercare di riposare: “Sarà difficile, perché l’emozione è tanta”, ha detto, aggiungendo poi che ora sarà a casa con i bimbi ad aspettare il ritorno di Beatrice e della piccola Azzurra.