In questa foto sono raffigurati due fratelli amatissimi della tv da piccoli: siete riusciti a riconoscere chi sono esattamente?

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo delle foto di alcuni personaggi televisivi da bambini. È capitato già diverse volte, infatti, che ‘giocassimo’ con voi a scoprire chi si nasconde dietro a tenerissime foto appartenenti al loro passato. Lo abbiamo fatto, ad esempio, proprio recentemente. Quando vi abbiamo riproposto lo scatto incantevole di un’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. E vogliamo rifarlo anche adesso, sia chiaro. Anche perché, lo ammettiamo, questo incantevole scatto è saltato sotto ai nostri occhi. E noi non possiamo fare affatto a meno di condividerlo con voi. Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, sono raffigurati due tenerissimi e bellissimi piccoli bambini che, ad oggi, rappresentano la coppia di fratelli più amata della televisione italiana. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Entrambi sono dei personaggi influenti del piccolo schermo. E, soprattutto, sono seguitissimi ed ambitissimi. Di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Sono i fratelli più amati della tv da piccoli, chi sono? Proprio loro

Chi sono questi due piccoli bambini che, ad oggi, rappresentano la coppia dei fratelli più amata della tv? Tenetevi forte! Stiamo parlando di: Luca e Gianmarco Onestini. Entrati a fare parte del mondo dello spettacolo alcuni anni fa, i due giovani fratelli hanno letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto che, ancora adesso, continuano ad essere amatissimi, seguitissimi ed ambitissimi. Sappiamo benissimo che Luca, il maggiore dei due, si è fatto ampiamente conoscere ed apprezzare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista. E che da lì ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Diventando, quindi, concorrente del Grande Fratello Vip nel 2017. E speaker radiofonico. Medesimo, poi, il percorso di suo fratello Gianmarco. Concorrente del Grande Fratello nel 2016, si è fatto abbondantemente conoscere. Tanto da essere ‘reclutato’ per diversi reality show spagnoli.

Seguitissimi ed amatissima sui rispettivi canali social, Luca e Gianmarco Onestini sono delle vere e proprie celebrità di Instagram. D’altra parte, ammirando la loro bellezza e la loro simpatia, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Voi li avevate riconosciuti?

