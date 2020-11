Tu si que vales, Andrea Paris: la confessione social del vincitore

L’edizione 2020 di Tu si que vales è stata vinta ieri sera da Andrea Paris: la confessione a caldo dell’artista a poche ore dalla vittoria.

Andrea Paris ha trionfato alla finale di Tu si que vales disputata ieri sera con altri bravissimi artisti: il prestigiatore era già noto per dei video sul web da milioni di visualizzazioni come quello in cui recita il Lonfo, poesia di Fosco Maraini insieme alla figlia Maddy. Nel seguitissimo talent del sabato sera di Canale 5, il mago è riuscito ad arrivare primo battendo concorrenti davvero eccellenti e a momento della proclamazione ha ringraziato la sua famiglia ed ha dedicato la vittoria a Veronica Franco, giovanissima cantante in carrozzella, scomparsa a metà ottobre scorso: “Non me l’aspettavo, lo dedico alla mia famiglia e lo dedico a Veronica Franco che doveva essere qui e non è potuta esserci. Una parte del ricavato lo darò in beneficenza”, ha detto visibilmente emozionato Paris.

Andrea Paris, le emozionanti parole sui social dopo la vittoria

Molto seguito sui suoi profili social, Andrea Paris ha voluto comunicare la sua gioia ai follower tramite delle storie dall’albergo: “Eccomi qua rientrato in stanza, sto ancora wow, vedo ancora le cose d’oro che scendono, sto veramente frastornato, non me l’aspettavo, sinceramente. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato, veramente, grazie, e spero di non deludervi, nel senso che non finisce qua”.

Visto il suo talento, siamo certi che da oggi in poi per Paris si apriranno molte porte nel mondo dello spettacolo e che i prossimi progetti a cui si dedicherà il vincitore di Tu si que vales 2020 otterranno un grande riscontro da parte del pubblico che ha dimostrato di apprezzare la sua bravura in una serata in cui era davvero difficile scegliere l’artista più meritevole della vittoria.

