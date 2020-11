In una sua intervista, Cristiano Malgioglio ha raccontato dei due lutti che hanno letteralmente stravolto la sua vita: confessione ‘choc’.

Sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio. Ebbene si. A distanza di ben tre anni dalla sua prima partecipazione al reality di Canale 5, il famosissimo cantautore si accinge a vivere nuovamente questa fantastica esperienza. Un’esperienza che inizierà in ritardo rispetto a tutti gli altri inquilini della casa, ma che lui stesso ha voluto fortemente. Come dichiarato dal diretto interessato, infatti, il cantautore ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia per via del Coronavirus. Una motivazione inaspettata, c’è da ammetterlo. E che ha letteralmente colpito. Tuttavia, noi tutti non vediamo l’ora di divertirci e ridere proprio grazie a lui. Perché, diciamoci la verità, è proprio questa la carta vincente del buon Malgioglio: la spudorata simpatia. Sempre pronto a far ridere e sorridere, Cristiano si dimostrerà, senza alcun dubbio, una dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del reality. In pochissimi, però, sanno che alle spalle il buon Malgioglio non ha una storia affatto facile. Come raccontato dal diretto interessato in un’intervista a Verissimo risalente al 2017, il cantautore ha raccontato ampiamente i due lutti che hanno fortemente stravolto la sua vita. Ecco tutti i dettagli.

Cristiano Malgioglio, i lutti che lo hanno segnato: la confessione da brividi

Aveva da poco terminato la sua prima esperienza al Grande Fratello Vip quando Cristiano Malgioglio, ospite a Verissimo, si è lasciato andare ad una toccante ed emozionante intervista. A Silvia Toffanin, infatti, il cantautore non soltanto ha raccontato dettagliatamente i suoi giorni trascorsi in casa, ma non ha potuto nemmeno a fare a meno di ripercorrere la sua storia. In pochissimi sanno che, alle spalle, il buon Malgioglio non ha assolutamente una vita facile. E che, soprattutto, la sua esperienza di vita è stata letteralmente traumatizzata da ben due lutti. Proprio alla padrona di casa del programma del Sabato pomeriggio, infatti, Cristiano ha raccontato della morte di sua nipote in seguito ad un incidente automobilistico. E della scomparsa, purtroppo, di una sua sorella. Due drammi davvero incredibili, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, hanno scaturito in lui una sofferenza davvero atroce. ‘Mia nipote aveva 35 anni quando è morta in un incidente stradale. Io ero a Cuba’, ha iniziato a dire Cristiano Malgioglio a Silvia Toffanin. Sottolineando, inoltre, di come sua sorella, la madre della ragazza, sia letteralmente impazzita in seguito alla morte della giovanissima. ‘Sopportare la morte di un figlio è insopportabile’, ha continuato a dire in merito all’argomento. Subito dopo, poi, ha parlato della morte di sua sorella Francesca. ‘Lei era molto malata, volevo trascorrere il compleanno con lei a Napoli ed è morta proprio quel giorno’, ha concluso.

Insomma, dei dramma davvero incredibili. Voi conoscevate questa storia?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui