‘Live’, il fratello di Maradona non ci sta: “Basta critiche’, il durissimo sfogo dopo le polemiche sorte.

Una nuova puntata di Live Non è La D’Urso è andata in onda ieri, domenica 29 novembre. Una diretta certamente piena di colpi di scena. Il salotto della D’Urso è continuamente animato da ospiti che sanno tenere ben salda l’attenzione del pubblico. Nella puntata appena trascorsa, è stato presente anche il fratello di Maradona, Hugo e sua moglie Paola, in collegamento da casa. L’uomo ha prontamente replicato alle pesanti critiche di Giampiero Mughini. Quest’ultimo in collegamento a Stasera Italia ha dichiarato alcuni alcuni suoi pensieri: “E’ morto a 60 anni ma era sfatto, frantumato, disperato da anni. D’improvviso lo facciamo Santo? Era un grandissimo atleta, un figlio del secolo, drammatico e contraddittorio“. Commenti che non sono certamente piaciuti al fratello di Diego Maradona: “Basta critiche“, il durissimo sfogo di Hugo.

‘Live’, il fratello di Maradona sbotta in diretta: “Basta critiche”

Durante la puntata di Live Non è La D’Urso, il seguitissimo programma condotto da Barbara D’Urso, è intervenuto in collegamento il fratello di Diego Armando Maradona. La notizia della sua morte ha creato una crepa in tutto il mondo, e molti sono stati i messaggi arrivati per l’amatissima leggenda del calcio. Hugo ha voluto replicare prontamente alle parole di Mughini: “Mio fratello si è fatto male da solo, non ha chiesto niente a nessuno, parlare così di un uomo che non si può difendere non mi sembra bello”. Mughini, però, ha evidenziato di non voler essere stato offensivo e di riconoscere pienamente la grandezza del campione.

Durante la puntata, è stato trasmesso un video in cui sono state ripercorse le ultime notizie arrivate sulle circostanze della morte di Maradona, infatti, è stata aperta un’indagine per omicidio colposo. Il fratello Hugo ha replicato anche sull’accaduto, sostenendo di essere in comunicazione con le sorelle: “Non so cosa sia successo, mi auguro che non sia stata trascurata la vita di mio fratello e che non ci siano stati errori medici“. Al momento, sono aperte le indagini, per cercare di capire cosa sia successo, per chiarire al meglio la situazione. La morte dell’amatissimo Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto indescrivibile: un grande uomo che ha lasciato un’impronta indelebile!

