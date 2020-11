GF Vip, Cristiano Malgioglio è un nuovo concorrente del reality: sapete quanti anni ha? Non immaginereste mai.

Ormai è ufficiale: il GF Vip 5 si allunga e andrà in onda fino a febbraio 2021. Una notizia che ha letteralmente sconvolto i ‘vipponi’ in casa, convinti di essere giunti ormai al termine della loro esperienza nel reality. E, dato il prolungamento, è chiaro che servano i rinforzi! Tanti nuovi concorrenti entreranno nella casa più spiata della tv, a partire da questa sera! Finalmente, durante la diretta di stasera, varcherà la porta rossa Cristiano Malgioglio! il cantautore è alla sua seconda esperienza nella casa del GF Vip, dove spera di portare una ventata di allegria, in un periodo difficile per tutti. Ma sapete quanti anni ha l’amatissimo personaggio tv? Non indovinereste mai!

GF Vip, Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa: sapete quanti anni ha il nuovo concorrente del reality?

Cristiano Malgioglio è ufficialmente un nuovo concorrente del GF Vip 5. Il noto cantautore e paroliere entrerà nella casa già da questa sera, 30 novembre 2020. Come reagiranno i vip già in gioco? Staremo a vedere! Quel che è certo è che Malgioglio è super carico per questa seconda esperienza al GF Vip: Cristiano, infatti, è già stato concorrente del reality nel 2017, nella seconda edizione della versione dedicata ai personaggi famosi. Un’esperienza che l’opinionista tv ha deciso di ripetere anche per via del Covid, dal quale vuole proteggersi, e per il bisogno di socializzare. E il pubblico non vede l’ora di divertirsi con le battute del mitico “Malgy”, che è più carico che mai, proprio come un ragazzino! Ma sapete quanti anni ha? Ebbene, è nato il 23 aprile del 1945 e ha quindi 75 anni! Che dire, una vera forza della natura! Non vediamo l’ora di vederlo in casa: in particolare, il pubblico non vede l’ora di vedere insieme Malgioglio e Tommaso Zorzi: le risate saranno assicurate!

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si integrerà in casa il mitico Cristiano. Ricordiamo che i vip ancora in gara hanno alcuni giorni per decidere se restare in casa fino al nuovo termine del reality, ovvero a inizio febbraio, o se abbandonare la casa entro il 4 dicembre. Tra i concorrenti più “a rischio abbandono” ci sono Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Enock Barwuah: riusciranno a tenere duro e non interrompere la loro avventura nella casa? Stay tuned!