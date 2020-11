Il Silenzio Dell’Acqua, drastica decisione: accadrà dalla prossima puntata

Il Silenzio dell’Acqua, la drastica decisione di Mediaset: accadrà dalla prossima puntata, ecco di che cosa parliamo esattamente.

È iniziato da poco meno di una settimana la seconda stagione de ‘Il Silenzio dell’Acqua’, eppure sembrerebbe che stia già cambiando tutto. Venerdì 27 Novembre, infatti, è andata in onda la prima puntata. Eppure, stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe che la seconda puntata non andrà in onda in questo giorno. Sappiamo benissimo che, proprio per offrire alla serie televisiva con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, anche il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip era stato eliminato. Fino a quando, infatti, non sarebbe terminata la serie, Alfonso Signorini si sarebbe ‘accontentato’ della classica diretta del Lunedì. Adesso, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, non soltanto sembrerebbe il reality di Canale 5 è pronta a ritornare in prima serata proprio il Venerdì sera, ma sembrerebbe che ‘Il Silenzio dell’Acqua’ sia stato spostato in un altro giorno. Una drastica decisione, da come si può chiaramente comprendere. Ma, quindi, quando potremo assistere alla seconda puntata? Scopriamolo insieme.

Il Silenzio dell’Acqua, la drastica decisione della Mediaset: cos’è successo

Sembrerebbe proprio che la Mediaset abbia deciso di stravolgere completamente il suo palinsesto. Stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe che ci sia una clamorosa novità in arrivo per tutti i telespettatori de ‘Il Silenzio Dell’Acqua’. Sappiamo benissimo che l’appuntamento con l’amatissima serie televisiva interpretata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti sarebbe andata in onda ogni Venerdì fino ai primi di Gennaio. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che ci sia un clamoroso stravolgimento di piani. A quanto pare, infatti, la fiction non andrà in onda più il Venerdì, permettendo quindi al GF Vip di svolgere tranquillamente il secondo appuntamento settimanale, bensì il Mercoledì. Ebbene si, avete letto proprio bene! È stata proprio questa la decisione che, da quanto si legge su Fanpage, la Mediaset ha deciso di prendere in merito alla serie televisiva.

Quindi, ricapitolando: il Grande Fratello Vip ritorna il Lunedì e il Venerdì sera. Il Silenzio dell’Acqua, invece, si ‘trasferisce’ al Mercoledì sera. Ed, infine, ‘All Together Now’ prende il post di ‘Tu si que Vales’. Siete contenti di questo cambiamento?