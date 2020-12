Carlo Conti ha lanciato un annuncio a sorpresa durante il collegamento con ‘E’ sempre mezzogiorno’ che riguarda il programma Affari tuoi. Sentite cos’ha detto il conduttore.

Oggi, 1 dicembre, è andata in onda una nuova puntata dello show di intrattenimento di Antonella Clerici, ‘E’ sempre mezzogiorno’. Nel bosco ‘incantato’ della conduttrice si è collegato in diretta Carlo Conti, l’amato presentatore Rai che da poco è riuscito a terminare la sua lotta contro il Covid-19. Conti ora sta bene: ha raccontato di star aspettando di riprendersi al 100%. Il famosissimo presentatore ha lanciato novità riguardo il programma che tornerà in tv il 26 dicembre: al timone non solo ci sarà lui, ma sarà uno show ‘rivoluzionato’. Ecco cosa ha annunciato.

Affari tuoi, annuncio a sorpresa di Carlo Conti: nessuno se l’aspettava

Carlo Conti si è collegato in diretta con Antonella Clerici, durante ‘E’ sempre mezzogiorno’. Dopo aver fatto i suoi complimenti alla conduttrice di Rai Uno, ha raccontato di star bene, non al 100% ma è quasi del tutto in forma. “E’ una cosa seria, bisogna fare attenzione. Il virus esiste non è andato via, rispettiamo le regole perchè è una brutta bestia” sono state le sue parole. Il conduttore toscano ha poi ricordato che dal 26 dicembre tornerà protagonista in tv, sul primo canale Rai, con ‘Affari tuoi’. Lo show conosciuto come ‘il gioco dei pacchi’, torna in tv con alcune novità e le ha annunciate proprio il presentatore. “Abbasseremo il montepremi, ci saranno comunque cifre importanti utili per iniziare bene una famiglia”. Inoltre i protagonisti nella nuova edizione del gioco saranno coppie di promessi sposi che sfideranno la sorte e cercheranno di conquistarsi il bottino per iniziare a costruire una famiglia con una buona base. L’appuntamento con Affari tuoi non sarà quotidiano ma si tratterà di sei appuntamenti il sabato sera. Non vediamo l’ora che arrivi il 26 dicembre, sarà davvero divertente!