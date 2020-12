GF Vip, Alfonso Signorini si commuove in diretta: momento da brividi durante la ventiduesima puntata del reality show di Canale 5.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. È successo davvero di tutto, dall’eliminazione di Enock Barwuah, meno votato al televoto, all’entrata trionfale di Cristiano Malgioglio. E, come sempre, non sono mancate le emozioni. Soprattutto quando Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip dedicata alla sua visita ai vipponi nella casa, avvenuta lo scorso venerdì sera. Poiché non era prevista la puntata serale, il conduttore ha fatto irruzione in casa, e, attraverso il vetro, ha condiviso con i vip un aperitivo. Durante l’incontro, Alfonso ha chiacchierato con ognuno di loro, condividendo le loro sensazioni e le loro paure. Un momento davvero emozionante per tutti e, nel rivederlo, il conduttore non riesce a trattenere la commozione. Scopriamo cosa è successo durante la diretta.

GF Vip, Alfonso Signorini si commuove in diretta: “Siete speciali!”, tante emozioni durante la puntata

Una visita a sorpresa, quella che Alfonso Signorini ha fatto ai vip lo scorso venerdì sera, entrando in casa per un’intensa chiacchierata. Una chiacchierata che ha toccato il cuore dei concorrenti, dando loro una grande carica ed energia. Una serata toccante per tutti e, anche ieri sera, nel rivedere quelle immagini, le emozioni sono state tantissime. “Davvero io non so come dirvi grazie. Io nella mia vita ne ho viste tante, ma devo dire che siete speciali, siete delle persone proprio belle”. Queste le prime parole di Signorini, che non trattiene l’emozione e con gli occhi lucidi si collega in casa attraverso lo schermo: “Ho grande rispetto di voi perché chi accetta di raccontarsi senza paletti, senza muri, con grande generosità, merita profondo rispetto. Grazie!”. Un discorso meraviglioso, che emoziona i vip, che a loro volta ringraziano di cuore Alfonso.

Tornato in studio, il conduttore, visibilmente commosso, ironizza sul fatto che, più si invecchia più si diventa sensibili. È a questo punto che Pupo conclude così: “Il Grande Fratello condotto da te, con queste emozioni è una cosa così speciale che dobbiamo tutti dirti grazie! Ci fai vivere un momento umano bello!”. Segue una pioggia di applausi dei vip. Insomma, una serata ricca di emozioni. E voi, avete seguito la 22 esima puntata del reality show più spiato della tv?