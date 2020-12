Nel corso della ventiduesmima puntata del GF Vip, nello studio di Cinecittà mancava proprio lei: ve ne siete accorti della sua assenza?

È andata ieri sera, Lunedì 30 Novembre, la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip. Puntata che, come abbondantemente preannunciato, è stata ricca di emozioni. Non soltanto perché abbiamo assistito al ritorno tanto atteso di Cristiano Malgioglio, ma anche perché, come al solito, sono accaduti in diretta tantissimi colpi di scena. A partire, quindi, dalla rivelazione bomba di Patrizia De Blanck sul conto di Giulia Salemi. Fino all’eliminazione di Enock Barwuah. Ma non è affatto finita qui. Come ben sapete, nello studio di Cinecittà, insieme a Signorini, gli opinionisti e il pubblico, sono soliti essere presenti anche tutti gli altri inquilini eliminati dal gioco. Ieri sera, ad esempio, abbiamo potuto ammirare la bellezza di Matilde Brandi, di Myriam Catania e le lacrime di Guenda Goria quando ha visto l’incontro tra suo fratello Gian Amedeo e sua madre, ma vi siete accorti che mancava una persona? Ebbene si! Tra tutti gli ex concorrenti eliminati, mancava proprio lei! Vi siete resi conto che mancava proprio Franceska Pepe? Ebbene si. È proprio la modella milanese che non ha presenziato in diretta. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

GF Vip, in studio mancava proprio lei: avete notato la sua assenza?

È da quando è uscita definitivamente dal Grande Fratello Vip che Franceska Pepe, insieme a tutti gli altri suoi ex compagni di viaggio, ha preso parte alle puntate direttamente dallo studio. Eppure, in quella di ieri, Lunedì 30 Novembre, non l’abbiamo affatto vista. Certo, non è assolutamente la prima volta che accade. Già diverse settimane fa, proprio a causa di un problema alla schiena, la modella milanese non aveva preso parte. E, d’altra parte, si sa benissimo che la mancanza della Pepe si sente. Anche perché, diciamoci la verità, è praticamente impossibile dimenticare i suoi interventi in studio. L’ultimo, ad esempio, risale esattamente ad una settimana fa. Quando Alfonso Signorini, dopo aver annunciato il prolungamento del programma fino a Febbraio, ha chiesto a lei cosa ne pensasse. E lei, senza nemmeno battere ciglio, ha detto: ‘Sarà un piacere vederli decomporre’. Ma adesso cos’è esattamente successo? Perché Franceska Pepe non è presente nello studio del GF Vip? Purtroppo, non ne abbiamo notizia. Anche la diretta interessata, quando ha rivelato ai suoi sostenitori di non essere presente in puntata, non si è affatto sbilanciata a svelare i motivi della sua assenza. Si è limitata soltanto a dire che non vi avrebbe preso parte.

‘Ciao ragazzi, stasera non sarà in puntata al GF. Ma, mi raccomando, divertitevi’, ha detto Franceska Pepe. Cosa sarà successo? E, soprattutto, la rivedremo Venerdì 4 Dicembre? Speriamo di si!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui