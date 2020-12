Arriva la Lotteria degli scontrini: come partecipare al concorso a premi

Parte oggi la Lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi riservato ai pagamenti elettronici: come partecipare e prime estrazioni, i dettagli.

Un nuovo concorso a premi riservato ai pagamenti elettronici: arriva la Lotteria degli scontrini. L’iniziativa del Governo nasce per favorire i pagamenti con moneta elettronica e limitare la possibilità di evasione fiscale. A partire da oggi, 1 Dicembre, chiunque volesse partecipare, dei seguire dei semplici passaggi. In primo luogo occorrerà iscriversi sul portale del Governo ed effettuare quindi la registrazione. A questo punto vi sarà assegnato un codice che dovrete comunicare all’esercente al momento del pagamento con dispositivo elettronico. In questo modo, otterrete di partecipare alle estrazioni. Ricordiamo che sono esclusi i pagamenti in contanti. Un‘iniziativa molto simile è il Cashback, che mira a rimborsare chi utilizza il pagamento elettronico di una percentuale delle spese.

Lotteria degli scontrini, quando le estrazioni

Dopo essersi registrati sul portale del Governo con il proprio codice fiscale e aver ottenuto il codice, bisognerà presentarlo al momento dell’acquisto. Il vostro codice sarà associato allo scontrino dell’acquisto effettuato e vi farà accedere al concorso. Questa iniziativa è valida solo per i pagamenti elettronici fatti in negozio, non rientrano gli acquisti tramite applicazioni o siti internet. La prima estrazione dovrebbe tenersi in data 14 Gennaio, quindi i primi premi saranno assegnati a partire dal prossimo anno. In caso di vincita, riceverete una PEC o una raccomandata dall’Agenzia delle Entrate e dei monopoli che vi comunicherà la cosa. In caso abbiate rilasciato anche il vostro recapito di cellulare al momento dell’iscrizione, ricevere anche un sms. Lo stesso accadrà nell’area messaggi del portale su cui vi sarete registrati per partecipare al concorso. Il limite per riscattare il premio sarà di novanta giorni.

Un’iniziativa davvero interessante a cui di certo parteciperanno moltissimi cittadini. E voi, cosa ne pensate?

