Stasera Italia, agitazione in studio: Barbara Palombelli, “Un’esplosione”

Incidente a Stasera Italia su Rete 4: nella puntata di ieri sera, un guasto tecnico ha agitato lo studio. La spiegazione della Palombelli.

Momenti di tensione durante la puntata di ieri sera, 30 novembre, di Stasera Italia: è stato registrato in diretta un problema di audio che ha compromesso il normale svolgimento della consueta puntata del programma condotto da Barbara Palombelli. Rumori assordanti non hanno consentito ai telespettatori di ascoltare le parole di ospiti e conduttrice, coperte da sibili e scoppi che lasciavano spazio a lunghi istanti di silenzio in cui l’audio era del tutto inesistente. Problemi del genere, sempre su Rete 4, c’erano stati qualche mese fa anche per la trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi.

Stasera Italia, audio in tilt: le scuse di Barbara Palombelli

Accortasi subito dell’inconveniente, la conduttrice si è scusata col pubblico a casa: effettivamente i rumori provocati dal guasto tecnico erano molto fastidiosi e la giornalista ha tentato di fornire una spiegazione di quanto fosse accaduto: “Scusate, c’è stata come un’esplosione qui nello studio“, ha fatto sapere. Si è cercato di correre subito ai ripari e il problema è stato risolto anche se parzialmente. “Chiedo scusa a tutti, ai miei interlocutori, agli ospiti. C’è stata come un’esplosione qui nello studio e quindi siamo un po’ tutti impazziti ma ce l’abbiamo fatta a portare a termine la trasmissione. Speriamo domani di essere più fortunati”, ha detto la conduttrice del talk scusandosi con Maurizio Belpietro che si trovava in collegamento e passando la linea a Nicola Porro con Quarta Repubblica.

Tempo di guasti tecnici a Mediaset: proprio in questi giorni un altro episodio curioso è accaduto durante la diretta del GF Vip su Mediaset Extra in cui erano apparse improvvisamente le immagini dello studio di Quarto Grado.

