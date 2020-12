Attualmente è uno dei personaggi televisivi più amati, ma a quanti anni Ambra Angiolini ha fatto il suo debutto? Non è come tutti pensano!

Attualmente in onda con la seconda stagione de ‘Il Silenzio dell’Acqua’, fiction televisiva in onda su Canale 5 con Giorgio Pasotti, Ambra Angiolini decanta di un curriculum davvero impressionante. Scrittrice, e da poco infatti è uscito il suo nuovo libro, attrice e ballerina, l’attuale compagna di Massimiliano Allegri è un’artista a tutto tondo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a quanti anni ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che rimarrete senza parole quando lo scoprirete. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Tutti noi abbiamo sempre creduto che la prima apparizione televisiva di Ambra Angiolini fosse stata negli anni ’90 al timone de ‘Non è la Rai’. Invece, non è affatto così! Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ambra Angiolini, a quanti anni il suo debutto? Non ve lo aspettereste mai!

Correvano gli anni ’90 quando Ambra Angiolini, appena quindicenne, era una delle ragazze di ‘Non è la Rai’. Che, data la sua spigliatezza, bellezza e simpatia, si è fatta facilmente notare. Tanto da diventare, nell’arco di brevissimo tempo, la vera e proprio colonna portante del programma. Ecco, ma è stato proprio questo il suo debutto nel mondo dello spettacolo? Assolutamente no! Anzi, se, fino a questo momento, avete creduto che fosse così, avete sempre sbagliato. Certo, il famoso programma di Giovanni Boncompagni ha determinato ampiamente il suo successo. È stato, per dirla meglio, il trampolino di lancio. In realtà, il debutto della Angiolini nel mondo dello spettacolo è avvenuto qualche prima. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, un paio di anni prima de ‘Non è la Rai’, l’attuale compagna di Massimiliano Allegri abbia già fatto il suo debutto. Sembrerebbe che, nel corso dei suoi studi elementari, Ambra si fosse fatta notare per la predisposizione alla danza. E che, dopo essersi iscritta ad una scuola specifica, la sua insegnante le abbia fatto sapere di un casting che ricercava proprio ballerine. Infatti, è proprio in seguito a questo provino che la Angiolini fa il suo debutto.

Era la stagione televisiva del 1990/1991 quando Ambra Angiolini appariva a ‘Fantastico’ come figurante.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui