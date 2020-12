GF Vip, lite furiosissima tra Rosalinda Cannavò ed Elisabetta Gregoraci: tra le due donne sono volate parole pesanti, fine di un’amicizia?

È sin dal primo momento nella casa del Grande Fratello Vip che tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò si è creato un ottimo legame. Eppure, sembrerebbe che, in queste ultime ore, il loro rapporto stia iniziando a vacillare. Per quale motivo? Semplice: Giulia Salemi! Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, nel corso della ventiduesima puntata del reality, si è verificato un duro scontro tra l’ex fidanzata di Francesco Monte e la conduttrice calabrese. Ecco. È proprio in merito a questo che, una volta terminata la diretta, l’attrice siciliana ha voluto esprimere il suo disappunto. A detta della Cannavò, Elisabetta avrebbe fatto passare la Salemi per quello che non è. E questo, purtroppo, non le è affatto piaciuto. Da quel momento, sono trascorse poco più di ventiquattro ore. Eppure, sembrerebbe che gli animi non si siano affatto placati. Non è un caso se, proprio pochissime ore fa, tra le due donne si è verificato una furiosa lite. Sarà la fine di un’amicizia? Chi lo sa. Nel frattempo, capiamo cos’è esattamente accaduto.

GF Vip, lite furiosa tra Elisabetta e Rosalinda: cos’è successo

Sono trascorse poco più di ventiquattro ore da quando Rosalinda ed Elisabetta, appena terminata la puntata del GF Vip, hanno avuto un confronto in camera da letto per via di Giulia Salemi. Eppure, come mostrato in questo video condiviso sulla pagina ufficiale del reality, sembrerebbe che la situazione non sia affatto migliorata. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la conduttrice calabrese abbia ‘recriminato’ alla sua compagna di non essersi affatto avvicinata a lei per un chiarimento. O per chiederle come stava. Dal canto suo, invece, l’attrice siciliana sostiene che avrebbe voluto avvicinarsi, ma ha pensato che la Gregoraci non sarebbe stata a favore. ‘Mi sviavi lo sguardo’, ha detto la Cannavò alla sua amica. Insomma, tra le due sembrerebbe non esserci affatto modo di riappacificarsi. Anche perché, durante tutta la durata della lite, tra le due donne sono volate delle parole davvero pesanti.

Cosa succederà adesso tra Elisabetta e Rosalinda? Magari con calma e, soprattutto, quando sarà terminata la rabbia, le due avranno modo di chiarirsi? Ce lo auguriamo!