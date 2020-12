Tragico lutto per la produzione di Doc-Nelle tue Mani, è morta Sara Melodia: l’ultimo messaggio sui social è davvero da brividi.

È, senza alcun dubbio, la fiction televisiva che, in quest’ultimo anno, ha riscosso un successo davvero impressionante. Iniziata ad andare in onda nel pieno nel prima ondata di Coronavirus, la fiction, incentrata sulla storia reale di Pierdante Piccioni, ha saputo conquistare, in un vero e proprio batter baleno, l’attenzione del pubblico italiano. Settimana dopo settimana, nonostante la brusca interruzione per via del Covid, la serie televisiva ha registrato dei picchi di share davvero altissimi. E, senza alcun dubbio, continuerà a registrarli quando prossimamente verranno mandati in onda gli episodi della seconda stagione. Non sappiamo quando ci sarà il proseguimento delle vicende dei medici, sia chiaro. Fatto sta che, qualche ora fa, la produzione della fiction è stata letteralmente turbata da un gravissimo lutto. Stando a quanto si apprende da questo post da brividi condiviso sulla pagina ufficiale della serie televisiva, è morta Sara Melodia. Ebbene si. La sceneggiatrice di Doc, ma anche di tantissime altre fiction televisive di successo, è purtroppo scomparsa. Ecco le parole da brividi che sono comparse in questo ultimo post social.

È morta Sara Melodia, la sceneggiatrice di Doc-Nelle tue Mani: il triste annuncio

‘Cara Sara, alla fine hai ceduto anche tu’, inizia proprio con queste esatte parole il post da brividi che, pochissime ore fa, è comparso sulla pagina ufficiale di Doc-Nelle Tue Mani. Sara Melodia, sceneggiatrice dell’amatissima serie televisiva della Rai e di tantissime altre di successo, è purtroppo venuta a mancare. Definita la vera e propria regina della fiction, in questo post più che emozionante, non si fa altro che sottolineare la professionalità della giovane donna. Una donna che, da come si può chiaramente leggere, avrebbe rinunciato a diverse offerte di lavoro pur di non abbandonare il progetto che, da anni, portava avanti. ‘Tutti volevano la Regina della Fiction. Ma tu hai sempre detto no. Non per soldi, non per carriera. Tu sei rimasta per Amore’, si continua a leggere in questo messaggio strappalacrime. Non sappiamo, ovviamente, quali siano state le cause che hanno determinato la morte della giovanissima Melodia. Ciò che conta sapere è che la sua scomparsa ha sconvolto praticamente tutti. E queste parole da brividi, d’altra parte, ne sono la piena dimostrazione. ‘Ciao Sara, ci manchi da spezzare il cuore. Per favore, tieni la luce accesa Lassù. La guarderemo e andremo a casa tranquilli, sapendo che tu ci sei’, conclude questo messaggio.

Un vero e proprio tragico lutto, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha spiazzato davvero tutti. Anche i carissimi telespettatori di Doc. Appena appresa la notizia, i suoi sostenitori non hanno potuto fare a meno di rivolgere un caro assoluto a Sara.