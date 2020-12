Ambra Angiolini, avete mai visto i suoi genitori? Spunta lo scatto sui social

Avete mai visto i genitori di Ambra Angiolini? Sul suo canale social ufficiale, è spuntato uno scatto davvero inedito: che coppia!

È uno dei veri e proprio personaggi del momento, Ambra Angiolini. Attualmente protagonista del Mercoledì sera con la seconda stagione de ‘Il Silenzio dell’Acqua’, la fiction televisiva di Canale 5 con Giorgio Pasotti, l’attrice romana decanta di un successo davvero assoluto. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Certo, la sua vita sentimentale la conosciamo abbondantemente, c’è da ammetterlo. Dopo un intenso matrimonio con Francesco Renga, poi naufragato, l’ex volto de ‘Non è la Rai’ è felicemente impegnata con Massimiliano Allagri. E, tra l’altro, sembrerebbe proprio che i due facciano davvero sul serio. Ma oltre a questo, però, cos’altro sappiamo? Ad esempio, avete mai visto i suoi genitori? Tranquilli, ci pensiamo noi! ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto della mamma e del papà della bellissima Angiolini. Siete curiosi di conoscerli anche voi? Ecco tutti i dettagli.

Ambra Angiolini, avete mai visto i suoi genitori? Che coppia!

Avete mai visto i genitori di Ambra Angiolini? No? Siete curiosi di vederli? Tranquilli, ci pensiamo noi! Come dicevamo precedentemente, ‘spulciando’ con attenzione il profilo Instagram della famosissima ed apprezzatissima attrice romana siamo riusciti a rintracciare una fotografia di sua mamma e del suo papà. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social, l’attuale compagna di Massimiliano Allegri non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E così, tra incantevoli scatti senza trucco e in costume, la bellissima Luisa de ‘Il Silenzio dell’Acqua’ ha condiviso anche una foto dei suoi genitori. Siete curiosi di vederli anche voi? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Ecco, loro sono i genitori di Ambra Angiolini. Rispettivamente Alfredo Angiolini e Doriana Comini, sono proprio loro che hanno messo al mondo la bellissima attrice romana. Non sono stupendi? Che coppia da urlo, no?

Il gravissimo disturbo di cui ha sofferto

Non soltanto attrice, ma anche scrittrice. Poco meno di un mese fa, Ambra Angiolini ha pubblicato anche il suo primo libro. Dal titolo ‘InFame’, l’attrice romana ha voluto raccontare in questo romanzo tutta la sua vita. Soffermandosi principalmente sul retroscena davvero inedito. Tra le pagine del suo libro, l’ex volto de ‘Non è la Rai’ ha raccontato di aver sofferto di un grave disturbo alimentare. Dal quale, fortunatamente, ne è riuscita ad uscire con il tempo. Grazie al matrimonio con Francesco Renga. Ed, ovviamente, la conseguente nascita della sua prima figlia. Un racconto davvero da brividi, da come si può chiaramente vedere. E che, soprattutto, vale la pena leggere. Complimenti!

