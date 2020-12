Spunta una vecchia foto di Filippo Nardi: le fan sono rimaste incantate dall’incredibile fascino del noto personaggio tv…Date un’occhiata!

Filippo Nardi sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 2020. Tutti lo abbiamo conosciuto proprio in vesti di concorrente ma nell’edizione NIP del 2001. Nardi fece molto chiacchierare non solo perché abbandonò il gioco dopo soli 13 giorni, ma anche per la sua frase ‘dove sono le sigarette?’ diventata famosa e rimasta impressa nella mente di molti telespettatori. Dopo quella esperienza Filippo ha preso parte a molti programmi tv come Le Iene, è stato conduttore di Anteprima Festivalbar, è stato naufrago de L’Isola dei Famosi. Si è affermato anche come Dj! Insomma, ormai in Italia Filippo Nardi è una vera celebrità ed è anche molto amato dalle donne: sapete perchè? Beh, non si può dire il contrario: l’ex gieffino e prossimo nuovo Vippone è davvero un bellissimo uomo! E lo era anche 20 anni fa…Sul suo account Instagram ha mostrato una foto del passato. Date un’occhiata.

Filippo Nardi, che fascino! Spunta la foto di 19 anni fa: fan incantate

Filippo Nardi è sempre stato un uomo molto desiderato dalle donne per il suo bell’aspetto. L’ex gieffino e prossimo Vippone ad entrare nella casa più spiata di Cinecittà vanta un incredibile fascino, da sempre! Su Instagram ha pubblicato uno scatto piuttosto vecchio: sono trascorsi 19 anni da quando è stata scattata quella foto ed il fascino di Filippo non è affatto cambiato. Siete curiose? Guardate un po’ qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Nardi (@filipponardiofficial)

E’ stesso lui a far sapere che la foto è stata scattata 19 anni fa: “Chi avrebbe mai pensato che ci saremo trovati in una situazione come questa ? (E che avrei smesso di fumare) Paura, confusione e tante perdite di tutti i tipi. Dicono che dobbiamo avere fiducia, in chi ? In cosa ?” è lo sfogo che fa il noto personaggio tv. Questo scatto l’ha reso pubblico durante il primo lockdown, ad aprile.

Che fascino vero? Le fan sono rimaste incantate ed infatti non hanno potuto fare a meno di scrivergli “sei sempre bellissimo”.