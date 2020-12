GF Vip, Maurizio Costanzo sbotta: “Come due al mercato”

Il celebre conduttore Maurizio Costanzo è intervenuto nel corso di Casachi e ha commentato a grandi linee il GF Vip: “Come due al mercato” ha sbottato.

Non si può dire che nella casa del GF Vip regni la serenità: la tensione è spesso nell’aria e sfocia in confronti accesi e infuocati. Come è accaduto nel caso di Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, che si sono ritrovate a discutere in merito all’ex marito della showgirl, Flavio Briatore. Discussione a seguito della quale l’influencer si è ritrovata a sfogarsi, profondamente turbata. A tal proposito è intervenuto Maurizio Costanzo nel corso di CasaChi che ha commentato il GF Vip e rivelato qualcosa su cosa pensa dei concorrenti: “Come due al mercato” ha detto, a proposito della Salemi e della Gregoraci. Vediamo tutti i dettagli.

GF Vip, interviene Maurizio Costanzo

Il celebre giornalista e conduttore ha parlato a lungo del programma a CasaChi. Secondo Maurizio Costanzo, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi discutono troppo: “Bisticciano come due donne al mercato, viva Dayane” ha affermato, secondo quanto riportato da Fanpage. “Quanto a lungo le dobbiamo sentire discutere su Briatore?”. Ha poi espresso una sua opinione personale riguardo a chi gli piacerebbe vedere come concorrente, facendo i nomi di Gabriel Garko e Stefano De Martino. Proprio su Dayane Mello, invece, che all’interno della casa crea sempre incredibili dinamiche, ha affermato: “Se la tira un po’, però bella è bella”. Infine, Maurizio Costanzo ha espresso il suo parere anche su Francesco Oppini, figlio della celebre Alba Parietti. Secondo il giornalista, avrebbe una faccia sveglia e carina e ha ammesso che è un concorrente che gli piace. Ricordiamo che Francesco è tra i vip che stanno valutando l’ipotesi di rimanere o meno, dopo aver saputo del prolungamento del programma.

E voi, cosa ne pensate del commento di Maurizio Costanzo e qual è il concorrente che preferite?

