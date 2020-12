In una sua recentissima intervista, Nancy Brilli ha raccontato pubblicato il suo dramma: tragico lutto, ecco tutti i dettagli.

È una delle più grandi attrici, Nancy Brilli. Amatissima e seguitissima, l’attrice romana non ha alle spalle una storia molto facile. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In una sua recentissima intervista a ‘Oggi è un altro giorno’, programma in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Uno con Serena Bortone, la bellissima Brilli ha raccontato pubblicamente del suo più grande dramma. ‘Si è ammalata e dopo sei mesi è morta’, ha inizialmente detto alla padrona di casa. Ecco, ma a cosa fa esattamente riferimento l’attrice romana? La risposta è davvero semplice: ad uno dei più grandi dolori che il genere umano possa provare. Ovvero, la morte di una persona casa. Ebbene si. È proprio questo a cui fa riferimento la simpaticissima Brilli a Serena Bortone. Raccontando, quindi, della morte di sua mamma. Lei era davvero piccolissima quando ha subito questo gravissimo lutto. Tanto è vero che, ancora adesso, l’attrice romana non ha assolutamente nessun ricordo di lei. Fatto sta che questa dolorosissima perdita le ha insegnato una cosa: essere per suo figlio la mamma che avrebbe voluto avere. Ma ecco tutti i dettagli.

Nancy Brilli, incredibile dramma: il tragico lutto dell’infanzia

Ne aveva già ampiamente parlato in una sua recente intervista, ma è nel corso della sua ospitata a ‘Oggi è un altro giorno’ che Nancy Brilli ha ampiamente parlato dell’incredibile dramma vissuto nella sua infanzia. Era davvero piccolissima quando, come raccontato precedentemente, l’amatissima attrice ha subito una gravissima perdita: la morte di sua madre. Aveva da poco compiuto 39 anni quando la giovanissima donna, ammalata di tumore al pancreas, è purtroppo venuta a mancare. Un evento davvero tragico, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, come sottolineato dalla diretta interessata, la Brilli era davvero piccola quando sua madre è morta. E questo, purtroppo, ha comportato un’unica cosa: non avere assolutamente suoi ricordi. Tuttavia, questo lutto l’ha fortificata. E, soprattutto, l’ha realizzata come madre per il suo Francesco. ‘È completamente scomparsa dalla mia memoria. Ho provato anche con l’ipnosi. Troppo dolore’, ha iniziato a dire Nancy Brilli dopo aver visionato le uniche tre fotografie che ha della sua mamma. ‘È morta quattro giorni dopo il suo compleanno. E mi hanno detto che la casa era piena di fiori quando è scomparsa. Era molto amata’, ha continuato a dire l’attrice romana.

‘Cerco di essere per Francesco (suo figlio, ndr) la mamma che io avrei voluto’, ha concluso il suo racconto Nancy Brilli. Ribadendo, quindi, di quanto la perdita della madre l’abbia completamente segnata.