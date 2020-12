GF Vip, Maria Teresa Ruta fa una rivelazione: cos’ha dichiarato

Nella casa del GF Vip, Maria Teresa Ruta ha fatto una rivelazione molto particolare: scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Nella casa del GF Vip i concorrenti sono soliti organizzare giochi e siparietti divertenti per divertirsi e trascorrere il tempo. Abbiamo assistito al “Come dico io show” di Tommaso, ad esempio, in cui si divertivano a rimescolare i posti letto degli inquilini. Con l’ingresso di Cristiano Malgioglio, che ha portato una ventata di allegria, non potevano che continuare queste simpatiche iniziative. Così, il nuovo concorrente ha ideato le Interviste alla Lavatrice, in cui uno per volta i personaggi del reality si sottopongono a domande da parte di tutti gli altri. Ieri è toccato alla dolce Maria Teresa Ruta, volto amatissimo del GF Vip, che ha fatto una rivelazione: ecco cos’ha dichiarato.

GF Vip, la rivelazione di Maria Teresa Ruta

Dopo aver parlato della sua vita, dei suoi amori e del suo lavoro a porre una domanda particolare è stata Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha chiesto a Maria Teresa Ruta quale programma le piacerebbe fare e non ha ancora avuto modo. La conduttrice ci ha riflettuto e ha rivelato che le piacerebbe condurre Domenica In. Ha poi subito aggiunto che, ovviamente, quel programma è di Mara Venier e quindi resta un sogno. La cosa davvero incredibile è che proprio l’amatissima Mara Venier ha annunciato ai fan, qualche tempo fa, che questo sarebbe stato il suo ultimo anno a Domenica In. L’intervista di Cristiano Malgioglio è continuata e Maria Teresa Ruta è tornata anche su un incredibile retroscena a cui aveva già accennato e che ha lasciato il pubblico senza parole.

E voi, cosa ne pensate delle interviste alla lavatrice di Cristiano Malgioglio, le trovate simpatiche?

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui