Massimo Ranieri e Gianni Morandi, spunta uno scatto inedito: l’avete visto?

Massimo Ranieri e Gianni Morandi, spunta uno scatto inedito dei due amati cantanti: lo avete visto?

Uno scatto inedito, quello pubblicato da Gianni Morandi poco fa sui suoi canali social. Si tratta di una meravigliosa foto in bianco e nero, che lo ritrae in compagnia di un altro grandissimo della musica italiana, Massimo Ranieri. Una foto ricordo da brividi, condivisa da Gianni per ricordare al pubblico di seguirli questa sera, 3 dicembre 2020, su Rai Tre. Stasera, infatti, partirà lo show di Massimo Ranieri Qui e Adesso. In realtà, la partenza del programma era fissata per lo scorso giovedì, ma c’è stato un cambio di programma per via dell’improvvisa scomparsa di Diego Armando Maradona. Ma questa sera i fan potranno vivere tante bellissime emozioni grazie alla buona musica. Curiosi di vedere lo scatto dei due amatissimi cantanti? Ve lo mostriamo subito.

Massimo Ranieri e Gianni Morandi, spunta uno scatto inedito in bianco e nero

Mancano poche ore all’inizio di Qui e adesso, lo show di Massimo Ranieri che andrà in onda su Rai Tre per quattro imperdibili prime serate. La prima puntata della trasmissione andrà in onda proprio questa sera e, ad affiancare il cantautore napoletano, ci saranno tre grandi artisti: Cirstiana Dell’Anna, Giuliano Sangiorgi e Gianni Morandi. Ed è stato proprio quest’ultimo, poche ore fa, a pubblicare sui suoi social uno scatto inedito che lo ritrae proprio con Massimo Ranieri. Uno scatto in bianco e nero, in cui le due amatissime voci della musica italiana sono vicini e sorridenti. Eccoli per voi:

Eh si, si tratta di due vere leggende della nostra musica, che questa sera potremmo ammirare insieme per una serata davvero emozionante. L’appuntamento è per questa sera, in prima serata, su Rai Tre. Piccolo spoiler: non solo si canterà, ma si riderà tantissimo grazie alla presenza fissa nel cast dei comici Maria Di Biase e The Jackal!