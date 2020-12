Davide Donadei, tronista di Uomini e Donne, è scoppiato in lacrime in studio: ecco cosa è successo nella puntata di oggi 4 dicembre.

Uomini e Donne è uno dei dating show più amati di sempre. Questa stagione ha regalato e continua a regalare intrattenimento, colpi di scena e sorprese per il pubblico di Canale 5 che ogni pomeriggio si mette comodo sul divano. Maria De Filippi ha deciso di unire Trono Classico e Trono Over in un unico studio: così giovani ed adulti cercano la loro metà, e qualche volta si contendono anche la stessa donna. Ricordiamo tutti i battibecchi tra Armando e Gianluca per Lucrezia. Oltre Gianluca, c’è anche Davide. Il giovane nella puntata andata in onda oggi, 4 dicembre, è scoppiato in lacrime: sapete il motivo? Nessuno l’aveva mai visto così…

Uomini e Donne, sorpresa per Davide Donadei: il tronista non trattiene le lacrime

Davide Donadei è uno dei tronisti di Uomini e Donne della stagione in corso. Il classe ’95 di Parabita, un paese vicino Gallipoli, si occupa di ristorazione ed è arrivato a Uomini e Donne per cercare una dolce metà. Davide sta conoscendo corteggiatrici davvero bellissime, come Beatrice: tra i due c’è un grande feeling, chi sa se potrebbe essere proprio lei la scelta. Donadei oggi, 4 dicembre, in puntata non ha saputo resistere: è scoppiato in lacrime quando ha visto sua mamma e suo fratello in collegamento. Dal maxi schermo dello studio del dating show abbiamo visto la famiglia del tronista: hanno chiacchierato per qualche minuto in videochiamata. Il giovane si è commosso nel vedere sua mamma e suo fratello e non ha trattenuto le lacrime. Non ricordiamo di aver visto prima una sorpresa così da parte del programma, è stato un bellissimo momento!

Il passato di Davide

Conoscono ormai tutti la storia di Davide, il tronista ha avuto un’adolescenza difficile. Suo padre ha avuto problemi con la giustizia e questo ha inciso sul percorso di vita di Davide, anche nelle relazioni sociali.