Diletta Leotta, ‘New look’: il cambiamento è drastico, pioggia di like

Diletta Leotta ha cambiato drasticamente il suo look di capelli: li ha accorciati, la fila non è più al centro…Date un’occhiata al nuovo post!

Diletta Leotta non ha affatto bisogno di presentazioni. Il noto volto televisivo è ormai una star in Italia. La conduttrice sportiva di DAZN è stata una delle vallette del Festival di Sanremo 2020: ha regalato con i suoi magnifici look, la sua straordinaria bellezza, tanto incanto al pubblico di Rai Uno. Lo regala ogni weekend sui campi di calcio delle squadre di Serie A ma sta per arrivare qualche novità per i suoi fan? Pare proprio di sì perchè negli ultimi giorni alcuni indizi sui social hanno fatto intendere che è lavoro per un nuovo progetto. Forse è in vista di cambiamenti che ha deciso di cambiare anche look? Proprio nelle ultime ore è stata dal parrucchiere: guardare la sua nuova acconciatura!

Diletta Leotta, ‘New look’: il cambiamento è drastico, è pioggia di like su Instagram

“New look” ha scritto sul suo canale Instagram ed ha mostrato a tutti il suo cambio di taglio. Ha accorciato i capelli, li ha scalati ed ha deciso di fare la fila di lato: Diletta sta sempre benissimo, qualsiasi acconciatura o vestito indossi! Date un’occhiata al nuovo post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Impossibile resistere a tanta bellezza: Diletta è una delle donne più amate e desiderate soprattutto dal parterre maschile…Migliaia di commenti d’amore le arrivano ogni giorno. Tutti vorrebbero rubarle il cuore ma nessuno ci riesce, o forse uno! Daniele Scardina dovrebbe essere la dolce metà della conduttrice televisiva sportiva: perchè dovrebbe? Dopo una crisi, pare che tra i due sia tornato il sereno ma non si mostrano insieme! La verità sul loro rapporto, ovviamente, la conoscono solo loro. Presto lasceranno qualche indizio?