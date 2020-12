Andrea Zenga, sapete chi è suo padre? E’ proprio lui!

Andrea Zenga, sapete chi è suo padre? E’ famosissimo, si tratta proprio di lui!

L’abbiamo conosciuto per la sua partecipazione al famosissimo programma di canale 5 Temptation Island, Andrea Zenga, infatti, è entrato in coppia con la sua fidanzata, Alessandra Sgolastra. Un percorso altalenante. Dopo i 21 giorni trascorsi nel villaggio i due giunsero al falò finale, non senza incomprensioni. Alla fine, decisero di uscire separati, soprattutto per volere dell’uomo che si mostrò profondamente amareggiato. In seguito, decisero di darsi una seconda possibilità, anche se, a distanza di anni, la coppia è poi scoppiata. Andrea Zenga si è dimostrato certamente un ragazzo semplice e genuino. Sappiamo che, fin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per il calcio, decidendo poi di intraprendere questa strada, svolgendo il ruolo di portiere. Infatti, ha giocato nella Sambenedettese e nel Trento, fino ad approdare nell’ Osimana. Lavora anche come modello, posando per diversi brand, dato che, come possiamo bene notare, Andrea è certamente un bellissimo ragazzo, fisico scultoreo e sguardo affascinante. La sua carriera nel mondo del calcio non è nata per caso, infatti, l’uomo ha conseguito le orme del padre. Sapete chi è? Si tratta di un famoso ed eccellente ex calciatore.

Andrea Zenga, sapete chi è suo padre? Un importante calciatore

Come abbiamo annunciato, Andrea Zenga è divenuto noto dopo la sua partecipazione al seguitissimo programma Temptation Island, nel 2015. Infatti, è entrato nel villaggio per mettere alla prova il suo amore, con l’ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra. A quanto pare, stando alle prime informazioni, Zenga sarà il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso dovrebbe essere previsto nelle settimane successive. Sembrerebbe, che nel reality i colpi di scena certamente non mancheranno. Andrea ha professato il suo amore per il calcio, svolgendo il ruolo di portiere. Una passione non nata per caso, a quanto pare, ha seguito le orme di suo padre. Sapete chi è? Un importante personaggio del mondo dello sport, famosissimo nel calcio. Stiamo parlando di Walter Zenga, un eccellente allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere. E non è tutto, si è distinto negli anni come uno dei migliori portieri di sempre. Il suo nome è stato legato all’Inter, con cui ha disputato 473 incontri, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA.

Un talento incredibile! Sembrerebbe che Andrea abbia seguito e incrociato la medesima passione del padre, addirittura, nel medesimo ruolo. Siamo sicuri, che anche questa volta, nella casa più spiata d’Italia, Zenga saprà dimostrare bravura e intelligenza!

