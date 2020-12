Sapete che i concorrente del GF VIP hanno un trucco per cambiare look ogni giorno? Di seguito vi spieghiamo qual è

Il Grande Fratello è un celebre reality show trasmesso in Italia dal 14 settembre 2000. Il programma è basato sul format olandese Big Brother. I protagonisti del reality condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Il titolo del programma s’ispira al personaggio del romanzo 1984 di George Orwell. In seguito allo straordinario successo avuto in Italia, dal 2016 va in onda anche lo spin-off al quale partecipano solo concorrenti famosi. Con le sue sedici edizioni e le cinque dello spin-off Grande Fratello VIP, è il reality show più longevo della televisione italiana.

GF VIP, il trucco del look: come cambiano vestiti ogni giorno

Nel corso delle ventuno edizioni del Grande Fratello tantissimi concorrenti hanno varcato la famigerata porta rossa. Molti sono entrati nella casa più spiata d’Italia semplicemente come ospiti. I telespettatori si accaniscono, oltre che sulle strategie che si formano all’interno della casa, anche ai look dei vip, soprattutto quelli delle donne. Nelle cinque edizioni del GF VIP, in particolare, i vestiti sono quasi un elemento costitutivo del programma. I fan del reality show, infatti, amano scoprire cosa indossano i personaggi famosi durante la diretta del programma. Quest’anno, ad esempio, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, tra le altre, hanno sfoggiato tantissimi look veramente interessanti. Tra gli uomini, invece, quello che si è distinto di più ovviamente è Tommaso Zorzi.

Ma come fanno i concorrenti del GF VIP a cambiare look quasi ogni giorno? I vipponi, infatti, portano con loro una valigia veramente piccola, che non riuscirebbe mai a contenere tutti i vestiti che indossano durante il daytime e soprattutto durante la diretta. I concorrenti del reality show, in realtà, hanno un trucco. I vipponi – come sono soprannominati dal conduttore Alfonso Signorini – vengono seguiti costantemente da costumisti e stilisti, che inviano loro ogni settimana vestiti griffati e alla moda.