Rita Pavone, il lutto che l’ha segnata completamente: “Per me è stato un dramma”, dolore straziante.

Un anno difficile per l’amatissima Rita Pavone che ha dovuto vivere la morte del fratello minore, un lutto che l’ha completamente devastata. L’incredibile artista ha fatto la storia del panorama musicale. Le sue canzoni fanno parte dell’immenso patrimonio artistico italiano e mondiale. Amata ed acclamata a livello planetario, ha dimostrato un talento incommensurabile. Proprio quest’anno, Rita è stata una delle cantanti presenti sul palco di Sanremo. L’artista dopo 48 anni di assenza, ha deciso di fare il suo grande ritorno. Un’emozione incredibile che ha saputo trasmettere alla grande ai telespettatori e al pubblico. Purtroppo, però, la donna ha affrontato un periodo difficile, segnata da un lutto terribile: “Per me è stato un dramma“, ha raccontato l’artista.

Un terribile lutto per Rita Pavone: il profondo dolore per la morte del fratello

Come abbiamo appena annunciato, Rita Pavone ha fatto la storia della musica, rivoluzionaria, possente e potente! La sua voce ha incantato numerosi palchi, l’ultimo ad essere scosso amabilmente dalla sua musica è stato il palco di Sanremo, che ha visto il suo ritorno, tra la gioia e l’acclamazione del pubblico. Purtroppo, l’artista ha subito un terribile lutto, è venuto a mancare mesi fa suo fratello minore. Infatti, a febbraio, Rita ha raccontato l’accaduto ai microfoni di Verissimo, mostrando il dolore vissuto. “Ho avuto delle batoste sul piano personale nell’ultimo anno che sono riuscita a superare. La morte di mio fratello minore, per me è stato un dramma”, ha confessato la donna. Un dolore che difficilmente potrà essere superato. Ma la Pavone ha rivelato di aver trovato conforto nella musica.

“La musica mi ha tirato fuori da tutto. Ho trovato tante persone che mi vogliono bene e mi sono aggrappata a loro”, ha raccontato. Una mancanza che è riuscita ad affrontare immergendosi completamente nella sua passione, ma anche grazie alle tantissime persone che da sempre la sostengono.

