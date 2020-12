Massimo Boldi, sapete cosa faceva prima di diventare un amatissimo e seguitissimo attore? Non immaginereste mai!

Oggi, domenica 6 dicembre, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del seguitissimo programma Domenica In, condotto dall’amatissima e apprezzatissima Mara Venier. Una trasmissione che continua ad avere ascolti record, ponendosi tra le più viste della domenica pomeriggio. Ogni diretta è animata da numerosi e importanti ospiti, che in un’intervista emozionante, rivelano fatti della vita personale e lavorativa. Nella puntata che andrà in onda oggi, ci sarà come ospite Massimo Boldi insieme a Christian De Sica. Una coppia che ha fatto la storia del cinema, e che continua a riscuotere un successo incredibile. Massimo Boldi ha raggiunto negli anni una grande popolarità, grazie al suo profondo talento; ma sapete cosa faceva prima di diventare attore? Non immaginereste mai.

Massimo Boldi, cosa faceva prima di diventare un amatissimo attore?

Come abbiamo già anticipato, Massimo Boldi insieme a Christian De Sica, saranno tra gli ospiti del seguitissimo programma domenicale, condotto da Mara Venier, Domenica In. I due sono amatissimi, per la loro forte simpatia e genuinità. Massimo Boldi ha fatto per più di vent’anni coppia con l’attore romano, con cui ha costruito uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano. Boldi è conosciuto anche col soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti. Negli anni è divenuto un importante attore, amato e apprezzato da un pubblico che non conosce confini, e non poteva certamente essere il contrario, dato che l’uomo possiede un talento incredibile, capace di immergere completamente i telespettatori. Ma sapete cosa faceva prima di intraprendere la carriera di attore? Non immaginereste mai! Siete curiosi di scoprirlo? L’eccezionale Boldi ha iniziato a lavorare prima come vetrinista ed in seguito come venditore di porta per la Motta.

Una vera e propria sorpresa per i suoi amatissimi fan. Negli anni, l’artista ha conquistato grazie al suo talento la popolarità meritata. Ma non solo, sapete come ha esordito nello spettacolo? Come batterista, iniziando con il suo amico Renato Vignocchi, con il quale formò nel 1963 il gruppo musicale ‘Atlas’. Purtroppo, per problemi familiari, l’anno successivo Boldi dovette abbandonare. Ma è riuscito comunque ad arrivare alla meta, divenendo un attore di grande fama ed importanza!

