Verissimo, Iva Zanicchi: il retroscena agghiacciante sulla morte del fratello

Ai microfoni di Verissimo, il racconto di Iva Zanicchi sul fratello Antonio morto di Covid: il retroscena agghiacciante che nessuno conosceva.

Ospite ieri 5 dicembre a Verissimo, la celebre cantante Iva Zanicchi ha raccontato la sua battaglia contro il Covid: “Tutto il 5 di novembre, quando ho sentito dei dolori strani agli arti, il giorno dopo ancora di più. Avevo poca febbre, 37.5. Ho capito subito che era il coronavirus. Io e tutti i miei parenti eravamo positivi. C’era stata la cresima del nipote di mia sorella e dopo la cerimonia sono venuti a salutarci a casa sempre con la mascherina. Forse ci siamo infettati così. Alessandro delle Iene mi ha prenotato un esame in ospedale e lì mi hanno riscontrato la polmonite. Mi hanno ricoverato, lì ho pianto. Non ho avuto mai il casco, ho avuto dei momenti di crisi e ho pregato. Poi, è entrata mia sorella di 82 anni, che adesso sta benino. Poi, è entrato mio fratello Antonio che era cardiopatico.

Iva Zanicchi, il dettaglio doloroso sulla morte del fratello

“Io gli dicevo ‘Stai tranquillo’, aveva l’ossigenazione buona. Poi dopo nove giorni hanno dimesso me e mia sorella, siamo andate da lui, eravamo nello stesso reparto. Gli ho detto ‘Antonio, vedrai che tra qualche giorno verrai a casa anche tu’. E invece nel giro di dodici ore è precipitato tutto. Ha sofferto tantissimo, mi ha detto la dottoressa”, racconta la Zanicchi. La sera prima la dottoressa le aveva detto che avrebbero dovuto sedare il fratello perché soffriva troppo ma prima le avrebbero fatto fare una videochiamata. Il fratello di Iva però non ha voluto parlare con i figli, ma solo con lei: “Mi ha chiesto di salutare tutti. Io per lui ero come una mamma. Trovo così ingiusto che non l’ho più visto. Era un artista, dipingeva benissimo”.

Un dolore straziante quello di Iva Zanicchi, che rimpiange non aver potuto salutare da vicino suo fratello che la stava lasciando per colpa del Covid.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui