Chiara Ferragni e Fedez, magnifico riconoscimento: gioia per la coppia

Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto a Milano un magnifico riconoscimento: gioia per la coppia famosissima soprattutto sui social

Fedez e Chiara Ferragni sono legati sentimentalmente dall’ottobre del 2016. I due si sono sposati il 1° settembre del 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata riservata ad amici e parenti. Nel marzo dello stesso anno, a West Hollywood (contea di Los Angeles), è nato il loro primo figlio, Leone. I due si suole chiamarli ‘Ferragnez’, nomignolo formato dal cognome di lei e dal nome d’arte di lui. Sono una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. La famiglia presto si allungherà dato che, di recente, la coppia ha annunciato attraverso i social di aspettare una bambina.

Chiara Ferragni e Fedez ricevono un magnifico riconoscimento

Fedez e Chiara Ferragni hanno ricevuto dal del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città. La notizia era stata annunciata già nei giorni scorsi. Oggi, i due sono arrivati a Palazzo Marino, sede del Comune, per ritirare l’onorificenza che gli è stata assegnata per il loro impegno di raccolta fondi durante l’emergenza Covid, che ha permesso di realizzare in poco tempo una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

Nelle motivazioni del premio si legge: “Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città. Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull’importanza di osservare le regole per contenere il contagio. Con altruismo unito a senso pratico, hanno lanciato una raccolta fondi per l’ampliamento in tempi record del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele”. Un riconoscimento magnifico, che fa di Chiara e Federico la coppia dell’anno.