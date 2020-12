Mario Ermito è uno dei prossimi concorrenti del GF VIP: c’è un retroscena sul suo conto che non tutti conoscono: riguarda Rosalinda Cannavò!

Nella Casa del Grande Fratello VIP sono pronti ad entrare nuovi concorrenti. Il pubblico è in attesa di vedere nuovi protagonisti nel reality più amato e seguito. Tra i nomi spuntati c’è anche quello di Mario Ermito, un giovane modello ed attore, volto noto nel panorama televisivo italiano. E’ nato a Brindisi nel ’91: a solo 19 anni ha deciso di ‘lasciare casa’ per trasferirsi a Milano e lavorare come modello. Si è poi trasferito a Roma dove vive tutt’ora: sapete che ha già partecipato ad un programma televisivo? Ha partecipato nel 2018 a Tale e Quale Show, la trasmissione in onda su Rai Uno dove personaggi noti imitano famosi cantanti! Mario è pronto a varcare la porta rossa e ritrovare anche una sua ex collega…Vi sveliamo un retroscena che non tutti conoscono.

GF VIP, Mario Ermito e Rosalinda Cannavò: il retroscena che non tutti conoscono

Mario Ermito sarà uno dei nuovi concorrenti del GF VIP. Come tutti ormai ben sanno, il reality ha deciso di lasciare le luci accese ancora per un po’: il programma andrà in onda fino a febbraio 2021! Così il modello e l’attore sarà uno dei nuovi protagonisti: varcherà presto la porta rossa ed incontrerà una sua ex collega. Parliamo di Rosalinda Cannavò. Non tutti sanno che Mario Ermito è stato legato all’agenzia Ares e quindi ha lavorato in alcune fiction con Rosalinda. Stiamo parlando ad esempio di L’onore e il rispetto 5, Il peccato e la vergogna. Il bel giovane classe ’91 ha recitato anche in altre famosissime serie televisive italiane come Don Matteo e Il bello delle donne.

Non è Rosalinda l’unica conoscente della prossima new entry del GF VIP. Ermito conosce anche Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.