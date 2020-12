Melita Toniolo, splendido annuncio a sorpresa: l’incredibile novità in arrivo fa esultare di gioia i suoi fan, tutti i dettagli.

Correva l’anno 2007 quando Melita Toniolo, per la prima volta in assoluto, faceva il suo debutto nel mondo dello spettacolo ed, ovviamente, della televisione. Risale, infatti, esattamente a ben 13 anni la sua partecipazione al Grande Fratello. Che, lo sappiamo benissimo, ha determinato un enorme successo alla bellissima trevigiana. Da quel momento, infatti, la giovanissima Toniolo ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Diventando, così, protagonista indiscussa e colonna portante di diversi programmi televisivi. Attualmente, è poco presente sul piccolo schermo. Eppure, il clamore social che continua a decantare è davvero smisurato. Seguitissima ed apprezzatissima su Instagram, la bellissima Melita è solita intrattenere i suoi sostenitori social. Non soltanto con incantevoli scatti fotografici, sia chiaro, ma anche raccontando e svelando loro le incredibili novità in arrivo. Proprio qualche giorno fa, infatti, ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa stiamo parlando esattamente.

Melita Toniolo, l’annuncio a sorpresa: incredibile novità in arrivo

Attualmente, la stiamo venendo nel muro di ‘All Together Now’, eppure sembrerebbe che, molto presto, ci sarà un’incredibile novità in arrivo. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Melita Toniolo non ha potuto affatto fare a meno di condividere con il suo pubblico social uno splendido annuncio a sorpresa. Ebbene si, avete letto proprio bene. Prima della fine dell’anno, la bellissima ‘diavolita’ ha deciso di sorprendere i suoi sostenitori. E, dati i commenti più che positivi, sembrerebbe che ci è riuscita davvero alla grande. Ma di che cosa parliamo esattamente? Purtroppo, al momento, non possiamo darvi alcune risposta certa. Fino ad adesso, infatti, la Toniolo non si è affatto sbilanciata. Fatto sta che, molto presto, ci sarà una sorprendente novità in arrivo.

‘Nuovo progetto 2021’, ha scritto Melita Toniolo a corredo di questo scatto. Di che cosa si tratta? Non lo sappiamo, lo ripetiamo! Fatto sta che noi non vediamo l’ora di vederlo, voi?

