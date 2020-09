Melita Toniolo ‘infiamma’ Instagram con un look che mette in risalto i suoi magnifici occhi verdi ed una scollatura da infarto.

Melita Toniolo, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello, è rimasta nel cuore di molti per la sua particolare bellezza: mora, occhi verdi, un fisico mozzafiato e un bellissimo sorriso ne hanno fatto una delle gieffine più popolari e mai dimenticate tra tutti coloro che si sono avvicendati in questi vent’anni nella Casa di Cinecittà. Conclusa l’esperienza nel reality di Canale 5, la carriera di Melita nel mondo dello spettacolo continuò per diverso tempo: calendari, trasmissioni, sit-com l’hanno vista protagonista (soprattutto col soprannome di Diavolita). Dal 2007 al 2009 è stata fidanzata con l’attore Alessandro Tersigni; attualmente è in coppia con il comico Andrea Viganò, noto come Pistillo, conosciuto quando lavorava a Colorado come valletta insieme a Raffaella Fico, Francesca Fioretti e Cristina del Basso. Nel 2017 Melita è diventata mamma per la prima volta: suo figlio, avuto con Andrea Viganò, si chiama Daniel ed è un bambino stupendo come la mamma.

Melita Toniolo, il look su Instagram fa andare in tilt i follower

Melita Toniolo è seguitissima sui social e spesso condivide con i suoi fan tanti momenti della sua vita privata. La modella, proprio in queste ore, ha postato proprio in queste ore un selfie che la ritrae con un look che esalta al massimo la sua straordinaria bellezza. La foto in primo piano mostra uno sguardo che ipnotizza: occhi grandi e verdi, labbra meravigliose, lineamenti perfetti. Inoltre, la generosa scollatura del vestito che indossa, evidenziata dal primo piano, ha mandato letteralmente in visibilio i follower che si sono precipitati a mettere like e a commentare il favoloso scatto. D’altronde, già ai tempi del GF la Toniolo fu notata subito per l’impatto della sua scollatura, che è stata sempre uno dei suoi punti forti e che lei ha sfoggiato nei meravigliosi calendari per i quali ha posato. “Sei uno splendore”, “Fantastica”, “Bellissima”, “Sei una meraviglia”, “Occhi rarissimi”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto la foto postata dalla Toniolo.

Gli anni non sembrano affatto trascorsi per Melita che è rimasta praticamente uguale a come la ricordiamo al Grande Fratello. Complimenti per il look!

