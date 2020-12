Sonia Lorenzini è una delle nuove concorrenti del GF VIP: sapete quanti anni ha l’ex protagonista di Uomini e Donne, da oggi gieffina?

Tra i nuovi ingressi del GF VIP ce n’è uno a sorpresa. Sapete già chi saranno le new entry vero? Il settimanale Chi diversi giorni fa ha reso pubblici i loro nomi: Filippo Nardi, Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Mario Ermito, Carlotta dell’Isola! Alfonso Signorini nella puntata in onda questa sera di 7 dicembre 2020 ha fatto sapere che entrerà a far parte del reality più amato dagli italiani anche Sonia Lorenzini! Ricordate tutti chi è vero? Certo che si…Ci ha regalato tanti momenti esilaranti a Uomini e Donne! Nel dating show di Maria de Filippi si è presentata in qualità di corteggiatrice, nel 2016, di Claudio D’Angelo. Sonia decise di abbandonare lo show dopo svariati litigi con l’ex tronista: la De Filippi però non la fece scappare via. Insieme a Luca Onestini e Manuel Vallicella, la Lorenzini si sedette sul famossimo trono della tv! Oggi è un’influencer di successo ma non tutti conoscono la sua età! Vi sveliamo qualche dettaglio della nuova concorrente del nuovo GF VIP.

Sonia Lorenzini, da Uomini e Donne al GF VIP: sapete quanti anni ha la nuova concorrente?

Sonia Lorenzini è una nuova concorrente del GF VIP. L’ex corteggiatrice, ex tronista di Uomini e Donne ed oggi affermata influencer, entrerà questa sera di 7 dicembre nella casa più spiata d’Italia. Sapete quanti anni ha la splendida donna? E’ una classe 1989: ha dunque 31 anni! E’ nata il 27 febbraio ad Asola, in provincia di Mantova. Bella, simpatica e solare: Sonia ha un carattere molto deciso e proprio per questo fu scelta come protagonista per la stagione 2016/17 di Uomini e Donne. Così dal dating show di Canale 5, dalla popolarità sui social, è pronta a varcare la famosissima porta rossa. Non ci resta che seguire il suo percorso in questa nuovissima avventura!