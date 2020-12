GF VIP, clamoroso retroscena tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi: non tutti ricordano che i due hanno avuto un pesante ‘botta e risposta’!

Sonia Lorenzini è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello VIP. La classe ’89 è un famoso volto della televisione italiana: l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne prima in vesti di corteggiatrice e poi di tronista. Sonia è una donna molto simpatica ed ironica, ma ricorderanno tutti, quando si arrabbia è molto decisa. Allora è di un vecchio litigio di cui vogliamo parlarvi…Tempo fa tra Sonia e Tommaso Zorzi, attuale concorrente del reality, c’è stato un pungente botta e risposta: ricordate perchè? Vi spolveriamo questo ricordo subito!

GF VIP, Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi: incredibile retroscena, non tutti lo ricordano

Presto ci saranno nuove pungenti frecciatine all’interno della casa del GF VIP? Sonia Lorenzini è una nuova concorrente del reality e chi sa se ricorda ancora il battibecco avuto con l’attuale gieffino, Tommaso Zorzi! L’anno scorso l’influencer milanese, durante un’intervista con Gabriele Parpiglia, parlò della Lorenzini con qualche ‘frecciatina’ pungente! “Aveva fatto una story durante la settimana della moda tirandosela come se gli stilisti non iniziassero le sfilate se non arriva Sonia Lorenzini, che è costretta poverina a cambiarsi in macchina durante la settimana della moda. E tra l’altro aveva i capelli che non lavava da tre giorni” sono state le parole di Zorzi. Sonia Lorenzini risposte a queste parole spiegando di non aver tolto il saluto a nessuno perchè risentita di una presa in giro. La sua replica riportata dal portale Novella2000: “Io non ho tolto il saluto a nessuno perché risentita di una sorta di presa in giro. Se trovo qualcuno che so perfettamente chi è in giro perché ne ho parlato nelle mie storie con tanto di immagine e perc****a, io non faccio finta davanti a questa di non conoscerla. Da qui arriva il mio mancato saluto. Anche perché ciò che ho da dire e penso di una persona lo dico in faccia. Poi che io me la tiri… sono la persona più umile del mondo e chi mi conosce lo sa. Arrivo da un paesino di tremila anime dove facevo la barista. Vivo con le stesse persone di sempre“.

Cosa dobbiamo aspettarci dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia? Sonia e Tommaso chiariranno o ci saranno altri scontri? Non ci resta che attendere l’evoluzione dell’avventura dei due gieffini.