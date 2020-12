Elisabetta Gregoraci è tornata a casa dopo l’avventura al GF VIP: guardate che sorpresa ha trovato una volta abbandonati gli studi!

Ieri, 7 dicembre, è stato l’ultimo giorno di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello VIP. La famosa showgirl calabrese ha fatto ritorno a casa: ha deciso di abbandonare il gioco e non proseguire il reality fino a febbraio 2021. La concorrente ha preso questa decisione per tornare da suo figlio Nathan, per riprendere in mano la sua vita. Emozioni a non finire per Elisabetta che ha salutato Pierpaolo Pretelli e tutti i suoi compagni d’avventura. Avete visto cosa è successo con Antonella Elia una volta entrata in studio? Beh, le due donne si sono battibeccate pesantemente: nessuno si aspettava queste reazioni. Una sorpresa incredibile però è arrivata quando Elisabetta è tornata a casa sua: ecco sul suo profilo Instagram cosa è spuntato.

GF VIP, Elisabetta Gregoraci torna a casa: la sorpresa che non si aspettava

Elisabetta Gregoraci è tornata a casa sua. Lo staff della showgirl ha deciso di pubblicare, ieri sera, alcune IG story per mostrare a tutti i fan dell’ormai ex concorrente la sorpresa che ha ricevuto. Fiori, palloncini, fotografie: la casa è stata riempita di piccole cose meravigliose che hanno reso Elisabetta davvero felice. Ci sono due video pubblicati. Lo staff della Gregoraci ha scritto come testo della prima IG story: “Che bella sorpresa, grazie a Marzia Gregoraci e alla migliore amica”.

Nel secondo video si legge: “Grazie a voi per questa bellissima sorpresa. La nostra Eli era molto emozionata“. Si vede la casa ricca di palloncini al soffitto, fotografie dell’avventura appena conclusa, fiori! Insomma, una meravigliosa sorpresa che avrà certamente riempito di gioia il cuore della showgirl calabrese.