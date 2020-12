Elisabetta Gregoraci incantevole al GF Vip: quanto costa l’abito lungo che ha indossato nella sua ultima serata nella casa? Il prezzo vi stupirà.

Ieri sera, 7 dicembre 2020, è andata in onda una nuova, ricchissima, puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, a partire dall’emozionante confronto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, dopo la confessione di quest’ultimo sui suoi reali sentimenti. Un momento toccante, proprio come quello che ha visto protagonista Elisabetta Gregoraci, che, insieme a Oppini, ha deciso di abbandonare la casa dopo la notizia del prolungamento di questa edizione. Emozioni a non finire per Elisabetta, che ha salutato Pierpaolo e tutti i suoi compagni di avventura. E lo ha fatto con un abito assolutamente da favola. Un look incantevole, che è piaciuto davvero a tutti: in tanti, sui social, hanno commentato il meraviglioso vestito lungo scelto da Elisabetta per la sua ultima puntata. Ma sapete quanto costa? Scopriamo di più!

Elisabetta Gregoraci incantevole al GF Vip: quanto costa l’abito lungo scelto per la sua ultima puntata

Nel corso di questa edizione del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha letteralmente incantato il pubblico con i suoi look scelti per le puntata serali. E se per la serata di venerdì scorso ha scelto un mini dress da urlo, ieri sera ha lasciato tutti senza fiato con un abito lungo nero. Gonna in tulle trasparente e schiena completamente scoperta, il look della conduttrice calabrese ha davvero convinto tutti. Ma siete curiosi di sapere di più su questo vestito? Ebbene, si tratta di un capo di Elisabetta Franchi, un brand che la Gregoraci ha scelto più volte per le sue serate nella Casa. Il prezzo dell’abito è di 589 euro.

Che dire, Elisabetta ha saputo farsi notare dall’inizio alla fine, in questo splendido percorso al GF Vip. Percorso che, però, ieri ha deciso ufficialmente di terminare, nonostante l’insistenza di Alfonso Signorini, che fino all’ultimo ha sperato che la concorrente potesse cambiare idea. La Gregoraci non ha avuto dubbi: suo figlio Nathan è il suo “podio” e la mancanza che sentiva di lui era più forte di qualsiasi altra cosa. E a voi è piaciuta l’esperienza di Elisabetta Gregoraci all’interno della casa più spiata della tv?