Subito dopo la puntata del GF Vip, Andrea Zelletta ha letteralmente sbottato contro uno degli autori: cos’è esattamente successo.

Quella di ieri, Lunedì 7 Dicembre, è stata una puntata del Grande Fratello Vip ricca di emozioni e di colpi di scena. Non soltanto perché, a distanza di pochissimi giorni dalla sua uscita, Francesco Oppini è ritornato a casa. E, soprattutto, ha avuto l’opportunità di parlare con Tommaso. Ma anche perché, dopo averlo già annunciato nel corso dello scorso appuntamento, soltanto ieri Elisabetta Gregoraci ha abbandonato definitivamente la casa. Una puntata ‘scoppiettante’, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, avrà lasciato il segno su ciascuno dei concorrenti rimasti in gioco. In primis, Andrea Zelletta. È proprio per questo motivo che, appena terminata la puntata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha letteralmente perso le staffe contro uno degli autori. Da come si può chiaramente vedere questo video riproposto su Twitter, sembrerebbe che, dopo aver salutato Alfonso Signorini, i presenti in studio e il pubblico a casa, il buon Zelletta fosse particolarmente nervoso. E che abbia avuto un botta e risposta abbastanza ‘stizzito’ con uno degli autori del programma. Ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

GF Vip, Andrea Zelletta perde le staffe contro uno degli autori: cos’è successo

È finito nuovamente in nomination, Andrea Zelletta. Al ballottaggio con Stefania Orlando, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis, l’ex tronista di Uomini e Donne avrà ancora pochi giorni a disposizione per far sì che il pubblico italiano possa votarlo per farlo rimanere in casa. Sarà per questo motivo, quindi, che, a fine puntata del GF Vip, ha letteralmente perso le staffe contro uno degli autori? Ovviamente, non lo sappiamo. Fatto sta che, dopo aver salutato il pubblico in diretta, sembrerebbe che il bel Zelletta abbia perso quella calma che, da circa 80 giorni e poco più, lo ha sempre contraddistinto. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, nulla di grave o ‘compromettente’, sia chiaro. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere da questo breve video apparso su Twitter (CLICCATE QUI PER VEDERLO), sembrerebbe proprio ci sia stato un botta e risposta tra lui ed uno degli uomini che lavora in regia. ‘Indossa il microfono. Devi indossare il microfono’, dice uno degli autori ad Andrea Zelletta mentre è nella camera da letto dopo la diretta. ‘Si, un attimo. Già sto nervoso, pure tu ora gridi così’, ha risposto abbastanza infastidito l’ex tronista in dialetto pugliese.

Insomma, nulla di grave, come dicevamo precedentemente. La domanda, però, sorge spontanea: per quale motivo Andrea era nervoso? Ha paura di abbandonare il reality? Staremo a vedere!